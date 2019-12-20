Погодний експерт Наталія Діденко здивувала прогнозом на найближчі дні

Як передає Politeka.net, Діденко повідомила в соцмережі Фейсбук, що температура повітря продовжить рости вгору, і до цього додадуться ще дощі - прямо, тропіки.

За словами метеоролога, можливо, на рекордно теплий грудень впливає спекотне літо в Австралії, де зараз сорок градусів зі знаком плюс.

"Наше українське потепління, ймовірно, надихнулося австралійським літом.

Але, хай бог милує, такого літа. Адже в Австралії, як ви бачите на прогностичній карті, повітря просто горить", - зазначила Діденко.

Синоптик розповіла, що на вихідних в Україні знову очікується підвищення температури повітря. Так, протягом дня в більшості областей України очікується + 5 + 10 градусів, на Заході і Півдні + 7 + 13 градусів.

При цьому в Україні очікуються опади. У суботу дощі пройдуть на заході, а в неділю перекинуться на більшу частину країни.

Вітер буде задувати з південно-заходу і часом буде поривчастим, сильним.

У Києві на вихідних очікується до + 7 + 9 градусів, однак разом з тим небо закриють хмари і з'явиться вітер. У суботу буде сухо, а в неділю в столиці місцями пройде невеликий дощ. У понеділок дощів стане більше.

Також Діденко додала, в незалежності від погоди, в неділю починається "поворот на весну".

"22-го грудня, - День зимового сонцестояння. Тобто, день поступово почне збільшуватися. Чекаємо оптимістичну неділю разом", - написала синоптик.

Раніше ми повідомляли, яку погоду слід очікувати на новорічні свята. За тиждень до "години ікс" буде тепло, з опадами, незначне похолодання розпочнеться з 28 грудня. 30-31 числа буде близько +2...+4 градусів. У саму новорічну ніч може підморозити від 0 до 3 градусів.

З 1 по 2 січня можливі незначні морози, а пізніше може потеплішати до +9 градусів. 6-7 січня вдень +4... +6, вночі невеликий мінус.

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