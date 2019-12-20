Погодный эксперт Наталия Диденко удивила прогнозом на ближайшие дни

Как передает Politeka.net, Диденко сообщила в соцсети Фейсбук, что температура воздуха продолжит расти вверх, и к этому добавятся еще дожди - прямо, тропики.

По словам метеоролога, возможно, на рекордно теплый декабрь влияет жаркое лето в Австралии, где сейчас сорок градусов со знаком плюс.

"Наше украинское потепление, вероятно, вдохновилось австралийским летом.

Но, хай бог милует, такого лета. Ведь в Австралии, как вы видите на прогностической карте, воздух просто горит", - отметила Диденко.

Синоптик рассказала, что на выходных в Украине снова ожидается повышение температуры воздуха. Так, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается + 5 + 10 градусов, на Западе и Юге + 7 + 13 градусов.

При этом в Украине ожидаются осадки. В субботу дожди пройдут на западе, а в воскресение перекинутся на большую часть страны.

Ветер будет задувать с юго-запада и временами будет порывистым, сильным.

В Киеве на выходных ожидается до + 7 + 9 градусов, однако вместе с тем небо закроют облака и появится ветер. В субботу будет сухо, а в воскресенье в столице местами пройдет небольшой дождь. В понедельник дождей станет больше.

Также Диденко добавила, в независимости от погоды, в воскресенье начинается "поворот на весну".

"22-го декабря, - День зимнего солнцестояния. То есть, день постепенно начнет увеличиваться. Ждем оптимистичное воскресенье вместе", - написала синоптик.

Ранее мы сообщали, какой погоды ожидать на новогодние праздники. За неделю до "часа икс" будет тепло, с осадками, незначительное похолодание начнется с 28 декабря. 30-31 числа будет около +2...+4 градусов. В саму новогоднюю ночь может подморозить от 0 до 3 градусов.

С 1 по 2 января возможны незначительные морозы, а позже может потеплеть до +9 градусов. 6-7 января днем +4... +6, ночью небольшой минус.

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