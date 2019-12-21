Помер батько заарештованого екс-нардепа Сергія Пашинського

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію в Facebook «Народного фронту»:

«"Народний фронт" висловлює щирі співчуття нашому колезі і однопартійцю Сергію Пашинському у зв'язку зі смертю батька Володимира Олексійовича...», - йдеться в повідомленні.

Так відомо, що батько одіозного екс-нардепа помер на наступний день після того, як Сергія Пашинського відпустили додому з СІЗО.

Батько колишнього народного депутата Сергій Пашинського помер вночі. Відомо також, що Володимир Пашинський присвятив життя роботі в сфері освіти - викладач англійської мови, він понад 44 років очолював одну з найстаріших шкіл Коростеня.

Більш того, сам екс-нардеп написав в соцмережі пост про батька:

"не прощаюсь

Не прощаюся з тобою, дорогий тато, - не можна попрощатися з тими, хто йде за горизонт, але залишає себе в інших людях.

В дітях і онуках, в тисячах добрих справ... ".

Як відомо, в СІЗО Сергій Пашинський провів 73 дні і пару днів тому, його випустили зі слідчого ізолятора під домашній арешт.

Нагадаємо, Сергія Пашинського випустили з СІЗО напередодні. Колишнього депутата, який опинився за гратами після постріла в людину, відпустили під домашній арешт. Відповідне рішення Апеляційний суд Києва ухвалив у середу, 18 грудня.

Суддя задовольнив скаргу сторони захисту на рішення Печерського районного суду Києва від 29 листопада про продовження арешту Пашинського до 29 січня 2020. Колишнього нардепа було вирішено відправити під цілодобовий домашній арешт. При цьому його зобов'язали надіти електронний браслет, здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками та прибувати на першу вимогу.

Варто зазначити, що трохи раніше президент Володимир Зеленський особисто прокоментував арешт Пашинського, заявивши, що «люди» вважають екс-нардепа «бандитом».

«Вийдіть на вулицю і запитайте у людей: "Пашинський бандит чи ні?". Запитайте у людей, у всіх. Я даю вам 100%, що 100 з 100 чоловік дадуть відповідь: "Так, бандит», - заявив тоді президент.

На тлі новин про вихід нардепа з СІЗО голові держави нагадали про обіцяні посадки і перефразували слоган його передвиборчої кампанії на новий манер - "Зима прийшла, випускати треба".

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року Пашинський прострілив ногу з пістолета В'ячеславу Хімікусу, з яким у нього виник конфлікт через зауваження на дорозі. Тоді екс-нардеп і його дружина на машині мало не врізалися у мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без включених габаритів.

Через це Пашинський почав сваритися з водієм. Депутат розповів, що зробив попереджувальний постріл у повітря, а нібито нетверезий чоловік ударив його пляшкою по голові.

При цьому сам постраждалий заявляв, що був змушений оборонятися пляшкою, а Пашинський направив пістолет відразу в груди і вистрілив. Цю версію згодом підтвердила і експертиза.

Пашинського заарештували в жовтні цього року. Тоді колишньому нардепу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, Зеленський не стримався і назвав Пашинського образливим словом.

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