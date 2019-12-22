"Респект дедуле", " Це білоруський дідусь, а не білоруська. Дідусь добре стріляє у свої 82, так що не помиляйтеся, а то мало що...", "путінська банда туди прийде і стане все як у Криму, тотальне рейдерство, корупція і бандитизм", - писали під постом.

Раніше ми повідомляли, перша хвиля протестів проти объденение Росії та Білорусі почалася 7 грудня. Поки Лукашенко і Путін обговорювали інтеграцію та створення Союзної держави на зустрічі в Сочі, Мінську тисячі людей вийшли на протест.

Білоруси з прапорами вишикувалися в «Живий ланцюг» вздовж проспекту Незалежності від Головпоштамту до Бєлдержцирку. Серед учасників були жителі Гомеля, Вітебська, Могильова, Брест, Гродно і Мінська.

Нагадаємо, білоруський майдан розгорівся з новою силою через змову з Путіним, людей не зупинити: кадри повстання

А ще Politeka писала, що Путін хоче захопити Білорусь до 2024 року: розкрито план Кремля