Легендарна актриса Лія Ахеджакова не спостерігала зовсім вже відвертої ненависті до українців в Росії

Про це вона розповіла в інтерв'ю для «Крим. Реалії».

Відповідаючи на запитання, чи доводилося їй стикатися з «великодержавним шовінізмом» росіян по відношенню до українців, Лія Меджидівна відповіла:

«Я мало з цим стикалася. Дуже важко російських людей переконати, що Україна – наш ворог. Це дуже складно, тому що тут же українці, скрізь українські діаспори, в кожному місті, в кожному маленькому місті навіть, у великих містах тим більше. І Україна проникла до нас і серце, і душу, і шлунок, і мізки, і очі, і вуха. Куди ж подінешся? Це дуже складно все відрізати. Хоча досягли успіху в дечому, тому що якщо вбивати людей, то відріжеш щось».

Однак, не приховує вона, є і ті, кого російській владі і пропагандистам все ж вдалося переконати, що Україна – це класичний ворог Російської Федерації.

«Ну, може, якісь і знайшлися ідіоти, мало хіба, всякі є люди. А потім, дуже багато божевільних. Дуже», – пояснила вона.

За словами Ахеджакової, зараз вона не їздить в Україну, тому що може «отримати за це». Хоча сюди її звуть і дуже часто. Вона також згадала в інтерв'ю про любов до Донбасу, де живуть її родичі, і де вона часто грала у виставах, підкресливши, що те, що зробили з ним окупанти, це жах.

Не приховує актриса і своє негативне ставлення до пропагандистів. За її словами, ці люди, що знімають фільми про «повернення Криму», виглядають огидно.

Нагадаємо, Ахеджакова несподівано вказала росіянам на фатальну помилку в Україні.

Як повідомляла Politekа, Ахеджакова вивела на чисту воду пропагандистів Кремля.

Також Politeka писала, що Соловйов викреслив Україну з історії, шалена заява потрапила на камеру.