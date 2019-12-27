Під час прес-конференції українські експерти обговорили ціни на продукти до новорічного столу

Фахівці обговорили на прес-конференції ціну новорічного столу. Про це пише Politeka. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл становить 1390 гривень, що менше, ніж у минулому році. В минулому році було 1752 гривні, це менше на 362 гривні", - повідомив спікер приводячи статистику соціального опитування.

"23% опитаних, як і в минулому році, відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей", - додав експерт.

Економічний експерт розповів, що українці спочатку лякалися подорожчання цін на продукти, а в останні роки комуналки.

"Можу сказати, що повертається злий жарт часів перебудови, коли Вам руки з милом помити або чай з цукром". Це насправді має певний сенс, коли ми з вами говоримо про те, як відбувається перетікання витрат українців. Коли ми з вами побачили, що з 15 по 17-й рік найбільше зростали ціни на продукти харчування, тоді ми розуміли, що це є болем для українців. З 18-го року почалася тенденція і в 19-му році вона була точною, коли основна вартість, яка турбувала українців - це комунальні послуги", - зазначив Олексій Дорошенко.

Експерт додав, що риба і м'ясо не дорожчали в цьому році, так як їх ніхто не купував через нестачу грошей.

"Якщо ціни росли дуже швидко, то за залишковим принципом люди витрачали гроші на продукти харчування. Ми з вами бачили, як раз, найдорожчі продукти харчування, такі як м'ясо та риба в цьому році зросли найменше. Чому? Та тому, що якщо подивитися, чим харчуються, то піраміда приблизно така: овочі борщового набору, крупи, хліб, молочні продукти, і замикають, якщо вже залишаються гроші, м'ясо і риба", - додав фахівець.

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