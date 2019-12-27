Во время пресс-конференции украинские эксперты обсудили цены на продукты к новогоднему столу

Специалисты обсудили на пресс-конференции цену новогоднего стола. Об этом пишет Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол составляет 1390 гривен, что меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было 1752 гривны, это меньше на 362 гривны", - сообщил спикер приводя статистику социального опроса.

"23% опрошенных, как и в прошлом году, ответили, что у них на новогодний стол нет денег", - добавил эксперт.

Экономический эксперт рассказал, что украинцы сначала пугались подорожанию цен на продукты, а в последние годы коммуналки.

"Могу сказать, что возвращается злая шутка времен перестройки, когда "Вам руки с мылом помыть или чай с сахаром". Это на самом деле имеет определенный смысл, когда мы с вами говорим о том, как происходит перетекание затрат украинцев. Когда мы с вами увидели, что с 15 по 17-й год больше всего росли цены на продукты питания, тогда мы понимали, что это является болью для украинцев. С 18-го года началась тенденция и в 19-м году она была точной, когда основная стоимость, которая беспокоила украинцев - это коммунальные услуги", - отметил Алексей Дорошенко.

Эксперт добавил, что рыба и мясо не дорожали в этом году, так как их никто не покупал из-за недостатка денег.

"Если цены росли очень быстро, то по остаточному принципу люди тратили деньги на продукты питания. Мы с вами видели, как раз, самые дорогие продукты питания, такие как мясо и рыба в этом году выросли меньше всего. Почему? Да потому, что если посмотреть, чем питаются, то пирамида приблизительно такая: овощи борщевого набора, крупы, хлеб, молочные продукты, и замыкают, если уже остаются деньги, мясо и рыба", - добавил специалист.

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