Корпоративна етика, тепло і любов в словах, елементи казки, дружні жарти — у кожному привітанні повинна бути конкретна подача, адресована певній групі людей. Кого і як краще вітати, розглянемо далі.

Всього способів привітати з Новим роком дуже багато. Крім подарунків, серед найпопулярніших: вірш, проза, листівка і SMS. Якщо перші два варіанти можна задіяти для будь-якої групи (сім'я, друзі, діти, колеги по роботі), то вітати листівками і СМС дітей і сім'ю якось не гарно.

Як привітати родину з Новим роком

Кращий подарунок для близької людини — увага, прояв турботи і любові. У колі сім'ї за новорічним столом прийнято виражати свої почуття до рідних, підбивати підсумки старого року і бажати всього самого світлого на наступний календарний. Зробити це можна за допомогою вірша, прози або граючи, наприклад, «Вгадай слово». Ці способи нерідко об'єднуються. Так, спочатку можна зачитати вірш, а після висловити всі думки і переживання у прозі, або навпаки. Ось кілька прикладів красивих віршів на НР:

Новий рік на порозі, зустрічати час,

Щиро від серця вітаю я вас.

Ялинка, сніг, сім'я, кохання,

Прийміть від мене привітання.

Щиро всіх вітаю,

Міцного здоров'я бажаю.

Кращі рідні, ви одні,

Хай вічно у серцях горять вогні!

Якщо важко вимовляти душевні слова, можна перевести серйозні рядки в жарт:

Новий рік не забариться,

Купа подарунків сниться.

Хай новорічні горять вогні,

Хай радість та щастя приходять одні!

Зустрінемо свято, салют підірвемо,

Печінці здоровья ми надірвемо.

Скільки років пройшло в одну мить,

Головне голова ще від вас не болить.

Добре, що з вами, рідні мої,

Дякую Боже, що ми діти твої!

У прозі висловити думку простіше. Текст можна підготувати заздалегідь, взяти готовий варіант, або придумувати на ходу, що в умовах застілля буває важко. Щоб нічого не забути сказати, виступ можна структурувати, наприклад:

звернення («А зараз я хочу сказати кілька слів», «Хвилину уваги»;

підведення підсумків («Цей рік пролетів непомітно, він був…», «2019 відкрив для нас нові горизонти світосприйняття»);

зустріч нового року («З нетерпінням чекаємо 2020, яким він буде, залежить від нас і від волі Всевишнього», «Зустрінемо Новий, 2020 рік з відкритими обіймами»);

побажання («Бажаю вам рідні міцного здоров'я і сили духу, успіхів у всіх починаннях, побільше щасливих моментів» і т. д.).

Привітання дітей з Новим роком

Щоб правильно піднести дітям вітання, обов'язково треба переодягтися Дідом Морозом, Санта-Клаусом або чарівником (можна вибрати іншого казкового персонажа, якого люблять діти, наприклад, Губку Боба). Звичайні слова не так чіпляють дітей, як дорослих, тому своє привітання варто підкріпити подарунками (бажано солодкими, щоб основні залишалися під ялинкою). Діти краще сприймають вірші:

З Новим роком вас малята,

В нас сьогодні буде свято.

Добрий сивий Дід Мороз

Мрії здійснить, все всерйоз,

Начаклує вам дарунки,

Заховає у пакунки!

Предоставить вам нагод,

Для крутих новорічних пригод!

В дитячий вітальний вірш варто додати трохи казки:

Не поїдеш на велосопеді,

Сніг на вулиці лежить,

Сплять лисички та ведмеді,

Зелена ялинка яскраво горить.

Вас, малята, з Новим роком,

Дід Мороз до нас летить,

Ми зустрінем його з соком,

Хтось цукеркой пригостить!

І слухняним дітворятам, подарунки він роздасть,

На оленях покатає, навіть пісню заспіває,

Захистить від зла усього, відведе любу напасть,

Казку гарну вам згадає, нужбо всі його гукать!

Вітаємо колег по роботі з Новим роком

На таких гуляннях не варто сильно відкривати душу і говорити по півгодини. На відміну від привітання дітей, на корпоративних зборах добре сприймається і коротка проза, і яскраві вірші. Вашій увазі декілька прикладів, як краще привітати колег по роботі:

Друзі! Більшість з нас зустрінуть Новий рік в тісному сімейному колі. Хочу підняти келих за те, щоб у вашому домі завжди був мир, добробут і щастя. Міцного здоров'я і усмішок вам і вашим рідним. Нехай наступаючий рік стане для нас дверима до прогресу. Зі святом!

Крім прози, можна зачитати невеликий вірш:

Хочу зі святом привітати,

І багато набажати:

Щастя, радості, добра,

Невеличкого бобра.

Щоб прийшов до вас у дім,

Новий рік, і щастя в нім.

Хай удача прибуває,

Вас вона не покидає.

І бажання щоб здійснились,

Нові плани зародились.

Як привітати друзів з Новим роком

З друзями все простіше, ніж з іншими — їх можна привітати як завгодно: жартом, віршем, набором побажань і навіть простою фразою «З НР, друже». Але таке не завжди і не з усіма працює, тому рекомендуємо запастися кількома варіантами привітань.

Привітання невеликої компанії друзів:

Дорогі друзі (можна назвати кожного поіменно)! Дуже приємно, що сьогодні ми разом зібралися зустрічати Новий рік. 2019 приніс нам багато гарного, надав чимало випробувань. Проведемо ж його, і відкриємо двері новому, незвіданому 2020. Нехай він відкриє перед нами нові горизонти, наповнить наші душі щастям і успіхом. Бажаю, щоб у ваших будинках була лише радість, тепло, любов, щоб янголи охороняли вас. Зі святом!

Велику компанію привітати складніше, але якщо під рукою є вдалий вірш, найзручніше зачитати його:

Новий рік прийшов, стрічайте

Двері швидко відкривайте,

З радістю впускайте в дім

Чари криються у нім.

Викидайте все погане

Навіть якщо це придане,

В серці хай добро вирує

Смуток хай в душі втамує.

З «Новим» будьте ви мудріші

Посміхайтеся скоріше.

Перед привітаннями, обов'язково попросіть хвилину уваги, щоб не було непорозумінь і незручних моментів. Якщо компанія підготувала келихи, можна оголосити поздоровлення як тост. Бажайте завжди щиро, краще, якщо вітання розповідати не читаючи.

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