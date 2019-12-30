Українці звернулися до глави держави Володимиру Зеленському з незвичайним проханням

Відповідна петиція була опублікована на порталі президента України, передає Politeka.net.

Зокрема, главу держави Володимира Зеленського попросили перенести або зовсім скасувати Новий рік в Україні.

“У мене вже немає терпіння! Дайте мені більше часу до нього! Будь ласка! Новий Рік не потрібен! Відмініть його взагалі!” — сказано в тексті петиції, яку опублікувала українка Горбенко Валерія.

Варто зазначити, що збір підписів триватиме ще три місяці. На даний момент петицію про скасування або перенесення Нового року в Україні підписало тільки 8 осіб.

Для того, щоб президент України Володимир Зеленський розглянув звернення від суспільства необхідно, щоб петиція зібрала 25 тисяч підписів.

Раніше ми повідомляли про те, що глава держави Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

25 листопада президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під ЗУ «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів» № 263-ІХ:

«Завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», - сказано в опублікованому повідомленні.

На днях Володимир Зеленський також підписав закон про запобігання та протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Як йдеться у повідомленні, президен поставив свій підпис вчора, 29 грудня, а закон набуде чинності через 4 місяці після його публікації.

Тематичні вимоги Європейського Союзу були враховані в новому ЗУ і весь він у цілому спрямований на імплементацію в законодавство України європейський стандартів.

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