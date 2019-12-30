Украинцы обратились к главе государства Владимиру Зеленскому с необычной просьбой
Соответствующая петиция была опубликована на портале президента Украины, передает Politeka.net.
В частности, главу государства Владимира Зеленского попросили перенести или совсем отменить Новый год в Украине.
“У меня уже нет терпения! Дайте мне больше времени к нему! Пожалуйста! Новый Год не нужен! Отмените его вообще!” — сказано в тексте петиции, которую опубликовала украинка Горбенко Валерия.
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Стоит отметить, что сбор подписей будет продолжаться еще три месяца. На данный момент петицию об отмене или переносе Нового года в Украине подписало только 8 человек.
Для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел обращение от общества необходимо, чтобы петиция набрала 25 тысяч подписей.
Ранее мы сообщали о том, что глава государства Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
25 ноября президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» № 263-ІХ:
«Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», - сказано в опубликованном сообщении.
На днях Владимир Зеленский также подписал законо предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Как говорится в сообщении, президен поставил свою подпись вчера, 29 декабря, а закон вступит в силу через 4 месяца после его публикации.
Тематические требования Европейского Союза были учтены в новом ЗУ и весь он в целом направлен на имплементацию в законодательство Украины европейский стандартов.
Напомним, отмена депутатской неприкосновенности: раскрыта главная угроза для Украины
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