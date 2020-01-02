Квартал 95 не міг обійти скандал з нардепом від "Слуги народу" Богданом Яременком, якого застукали на листуванні з повією

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Варто відзначити, що ця сценка стала першим номером Студії Квартал 95, яку вона показала в 2020 році.

"У цьому році друзі, ми отримали новий парламент, який іноді веде себе як старий. Так приміром зовсім недавно один з українських "слуг народу" попався на листуванні з дівчиною легкої поведінки. Іншими словами "слуга" шукав собі пані. Сам депутат заявив, що це була провокація. Згодом він виправдовувався навіть перед президентом. Але найважче йому було виправдовуватися перед своєю власною дружиною. І так давайте уявимо кабінет депутата ВР Богдана Яременка. Дивимося", — оголосив постановку ведучий святкового концерту.

Варто відзначити, що народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка зіграв Олександр Пікалов, а його дружину, яка раптово "застукала" чоловіка, Олена Кравець.

За сценарієм Кварталу 95, у Яременка стався скандал з дружиною, яка сказилася, дізнавшись про листуванні з повією. Нардеп ж здивувався і запитав у дружини, як її пропустили в кабінет.

"А дуже просто, я сказала що я до тебе на годину. Так мене відразу до твого кабінету і провели", - відповіла героїня Кравець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Квартал 95 потрапив у скандал після сценки про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

19 жовтня на телеканалі «1+1» вийшов концерт «Квартал 95», під час якого показали музичний номер, який назвали «Горіла хата».

Артисти Студії Квартал 95 разом з Хором Верьовки використовували за основу українську пісню «Горіла сосна, палала». У передланной пісні є такі слова «Горіла хата, палала, у Лондоні жінка плакала…». Тут йде мова про згорілому будинку екс-голови Нацбанку України Валерії Гонтарєвої.

Після того, як сценка викликала бурхливу реакцію в суспільстві і артистам почали надходити погрози, керівник хору Верьовки Зіновій Корінець зізнався, що за виступ їм заплатили 30 тисяч гривень. Пізніше керівник хору приніс вибачення перед українцями і визнав, що участь у зйомках цієї сценки було неправильним.

Також ми повідомляли про інтимному-скандал у Раді, в який вляпався нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко. Прямо в залі Парламенту парламентарій вів листування з повією.

Під час голосування за один із законопроектів Богдан Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги: «секс, зустріч, побачення». Також дівчина вказала, що її не цікавлять відносини.

Через час глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва став листуватися з дівчиною, яка йому озвучила «таксу» на інтимні послуги.

«Привіт. Твоє місце. Захищений Секс, класика і кричав. Анальний – табу. Годину – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна», — написала невідома дівчина в повідомленні Богдану Яременку.

Нагадаємо, Ігор Лесев жорстко висміяв скандал з Яременком: «Капітан Пі*юн йде на допомогу»

Як повідомляла Politeka, «Це повна ганьба»: жінки в Раді збунтувалися проти слуги народу Яременка

Також Politeka писала про те, що Гайдай поставив жирну крапку в інтимному скандалі з Яременком: «Треба було б йти…»

https://youtu.be/2QLODoHDNdY