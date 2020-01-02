Квартал 95 не мог обойти скандал с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко, которого засекли на переписке с проституткой

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Стоит отметить, что эта сценка стала первым номером Студии Квартал 95, которую она показала в 2020 году.

"В этом году друзья, мы получили новый парламент, который иногда ведет себя как старый. Так к примеру совершенно недавно один из украинских "слуг народа" попался на переписке с девушкой легкого поведения. Другими словами "слуга" искал себе госпожу. Сам депутат заявил, что это была провокация. Впоследствии он оправдывался даже перед президентом. Но сложнее всего ему было оправдываться перед своей собственной женой. И так давайте представим кабинет депутата ВР Богдана Яременко. Смотрим", — объявил постановку ведущий праздничного концерта.

Стоит отметить, что народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко сыграл Александр Пикалов, а его супругу, которая внезапно "застукала" мужа, Елена Кравец.

По сценарию Квартала 95, у Яременко произошел скандал с женой, которая взбесилась, узнав о переписках с проституткой. Нардеп же удивился и спросил у супруги, как ее пропустили в кабинет.

"А очень просто, я сказала что я к тебе на час. Так меня сразу к твоему кабинету и провели", - ответила героиня Кравец.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Квартал 95 угодил в скандал после сценки про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

19 октября на телеканале «1+1» вышел концерт «Квартал 95», во время которого показали музыкальный номер, который назвали «Горіла хата».

Артисты Студии Квартал 95 вместе с Хором Веревки использовали за основу украинскую песню «Горіла сосна, палала». В передланной песне есть такие слова «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала…». Здесь идет речь о сгоревшем доме экс-главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

После того, как сценка вызвала бурную реакцию в обществе и артистам начали поступать угрозы, руководитель хора Веревки Зиновий Коринец признался, что за выступление им заплатили 30 тысяч гривен. Позже руководитель хора принес извинение перед украинцами и признал, что участие в съемках этой сценки было неправильным.

Также мы сообщали об интимном-скандале в Раде, в который вляпался нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко. Прямо в зале Парламента парламентарий вел переписку с проституткой.

Во время голосования за один из законопроектов Богдан Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: «секс, встреча, свидания». Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Через время глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стал переписываться с девушкой, которая ему озвучила «таксу» на интимные услуги.

«Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно», — написала неизвестная девушка в сообщении Богдану Яременко.

Напомним, Игорь Лесев жестко высмеял скандал с Яременко: «Капитан Пи*юн идет на помощь»

Как сообщала Politeka, «Это полный позор»: женщины в Раде взбунтовались против слуги народа Яременко

Также Politeka писала о том, что Гайдай поставил жирную точку в интимном скандале с Яременко: «Надо было бы уходить…»

https://youtu.be/2QLODoHDNdY