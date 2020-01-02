Террористы на Донбасі почали формувати "штрафні роти" з людей, які йшли в самоволки та були незадоволеними умовами "служби"

Про це повідомили в прес-службі українського Міністерства оборони з посиланням на Головне управління розвідки.

"Командування російських окупаційних військ відновило практику формування так званих штрафних рот у з'єднаннях та частинах 1-го (Донецьк), 2-го (Луганськ) армійських корпусів. Штрафні підрозділи окупанти комплектують офіцерами, сержантами і рядовими, які причетні до вчинення злочинів, самовільно залишали передові позиції або відкрито висловлювали невдоволення умовами служби", – заявили у відомстві.

Варто відзначити, що такі методи використовували в часи сталінського СРСР та Другої світової війни.

Раніше журналіст Роман Цимбалюк заявив, що окупований російськими військами Донбас вже ніколи не зможе відновити свій економічний потенціал, що був до війни.

За його словами, окуповані Донбас і Крим будуть завжди нагадувати про справжньої сутності агресивної Росії.

"Ми ж пам'ятаємо, як Фінляндія в 1939 році "напала" віроломно на СРСР? До речі, ця історія дуже схожа на те, що переживає Україна. Теж війна, теж частково втрати територій. Так, як і Карелію, Донбас чекає те, що всі порастет там мохом. Але ми будемо жити і розвиватися", – згадав нюанси світової історії Цимбалюк.

Нагадаємо, у Зеленського раптово розкрили, з-за чого Україна втратила Крим.

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