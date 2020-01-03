Різдво — найвеличніше християнське свято, коли люди вітають один одного з народженням Ісуса Христа, обмінюються подарунками, готують святковий стіл. Найбільш простим привітанням вважається проза.

7 січня 2020 року в Україні пройде традиційне святкування Різдва Христового. Практично кожен віруючий готує святкову вечерю і гарні поздоровлення. Зазвичай, за святковим столом можна почути прозу. Але як її написати і де знайти гарний текст?

Привітання з Різдвом у прозі для родичів

В колі сім'ї не варто скупитися на приємні теплі слова, але при цьому, не потрібно мучити близьких півгодинним привітанням. Все повинно виглядати максимально лаконічно, можливо з почуттям гумору.

«Я дуже радий, що у це велике свято ми всі зібралися разом. Хочу побажати вам багато посмішок і домашнього затишку, тепла і спокою в душі, міцного здоров'я і відсутність тривог. Нехай зло і невдачі обходять стороною, а янголи +завжди захищають, світло показує шлях у темряві. Вітаю з Народженням Спасителя нашого, слава Ісусу Христу».

Якщо разом з родичами за столом сидять друзі сім'ї, не варто виділяти їх, нехай відчувають себе як рідні. Привітання можна прикрасити невеликим списком хороших спогадів з життя.

«Вітаю вас рідні з торжеством, сьогодні народився Ісус Христос. Бажаю вам, щоб Віфлеємська зірка завжди вказувала нам шлях, але не як GPS перед Новим роком завів нас у кущі. Бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися, янголи охороняли душу і тіло, біди обходили стороною. З Різдвом!»

Як привітати друзів з Різдвом у прозі

Сьогодні вкрай рідко хто використовує вірші для того, щоб привітати друзів із святами. Легше відправити листівки з гарним текстом, нехитрі жартівливі картинки, або прозу, яку можна прочитати на будь-якому заході. Незважаючи на те, що Різдво прийнято зустрічати з рідними, традицію вітати друзів, знайомих, колег, ніхто не відміняв.

«З Різдвом Христовим! Нехай святий день стане чарівним і наповнить ваше життя радістю, щастям, світлом і добром. Щиро бажаю вам того, що для ідеального життя не вистачає, а якщо все є, нехай так і залишається. Міцного здоров'я вам, нехай янголи-охоронці оберігають вас!»

Якщо вітання направляються близьким друзям можна додати малюнок, або невеликі прикольні віршики. Таким людям варто частіше показувати, що вони дорогі, а Різдво — ідеальний час, щоб це зробити.

«Ви — частина мого життя, і я щасливий, що це так. Вітаю з Різдвом вас! Бажаю, щоб всі ваші мрії заздрили вашим можливостям, а цілі постійно руйнувалися через точні попадання в десятку. Нехай лише добро і світло будуть оточувати за життя, а янголи охороняють від темряви і зла».

Що зачитати на Святу вечерю

Свята вечеря передбачає 12 страв, пісні в церкві, вірші і прозу за столом. Також молитва вважається невід'ємним атрибутом цього свята. Як нам говорить історія і звичаї, Різдвяний святвечір передбачає привітання. Люди бажають один одному світла, любові, тепла, домашнього затишку, посмішок, міцного здоров'я, удачі, янгольської допомоги та охорони. Традиційно, в цей день також закінчується тривалий піст, що особливо приємно.

У привітаннях варто обов'язково подякувати небеса за ту підтримку, яку вони надали, силу волі, якою був нагороджений наш дух. Потрібно згадати про народження Ісуса Христа, побажати всім щастя.

«Святий вечір, янголи літають, небеса посміхаються нам. Зі святом вас! Нехай цей святий момент буде з нами вічність, добро і щастя не покидає, посмішки і світло завжди супроводжують. Бажаю, щоб зміцнювалася віра, любов була в душі, а надія показувала шлях. Віфлеємська зіронька зійшла, народження Спасителя обіцяє, радіймо, і звеличимо Сина Божого Ісуса Христа!»

Привітання з Різдвом через SMS

СМС привітання має бути максимально коротким, але при цьому ємним. Так, відправити повідомленням звичайний вірш, не завжди найкраща ідея. Адже дуже часто хочеться висловити через текст свою любов, переживання, побажати те, що потрібно конкретній людині. Саме тому краще всього писати СМС в прозі.

«З Різдвом тебе! Ти мій найкращий (друг/подруга, брат/сестра), і краще не знайти. В цей великий день бажаю тобі душевної рівноваги і щирого щастя, міцного здоров'я та удачі у всьому! Люблю тебе, зі святом народження Ісуса Христа!»

У тексті завжди легше проявити приховані почуття і емоції, ставлення до людини. Варто скористатися моментом, і відкритися. Якщо є можливість, варто доповнити СМС-привітання телефонним дзвінком.

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