Рождество, как и другие крупные церковные праздники, обросло традициями, и обрядами. В этот день поют песни, колядки и щедривки, предусмотрена святая вечеря из 12 блюд, подарки, чтение молитв, поздравление друг друга.

7 января 2020 года Украина как обычно празднует Рождество Христово (по православным традициям). Католики отмечают этот день 25 декабря. История не сообщает нам точной даты рождения Спасителя. Так, Римская империя в 4 веке назначила дату 25 декабря, согласно со старым языческим праздником Солнца и зимнего солнцестояния.

Почему тогда Украинская, Сербская, Иерусалимская, Грузинская православные церкви, афонские монастыри, ряд католиков и протестантов, которые живут по Юлианскому календарю, празднуют Рождество именно 7 января? Все обусловлено необходимостью подкорректировать неточности Юлианского календаря, что и сделал папа Григорий XIII под конец XVI столетия. Для восстановления баланса между астрономическим и номинальным календарями потребовалось пропустить 10 дней, и после 4 октября наступило 15 октября.

Католики признали более высокую точность нового Григорианского календаря, но в силу нескольких аргументов отказались принимать его, так и получилась разная традиция празднования Рождества. Со временем, разница с 10 дней увеличилась до 13, а после 2100 года составит 14. Стоит отметить, что Украинская Греко-Католическая церковь также отмечает Рождество 7 января.

Какие страны празднуют Рождество 7 января? Кроме вышеупомянутого списка стран, 7 января признают также Польша, Россия, Армения (апостольская церковь). Но при этом, на территории одной страны разные церкви могут праздновать по-своему. Также ряд православных церквей отмечают Рождество в ночь с 24 по 25 декабря: Константинопольская, Элладская, Болгарская и некоторые другие.

Как празднуют Рождество Христово: традиции и приметы

Как правило, символы Рождества во всех странах схожи, но есть кардинальные отличия в традициях празднования. Так, главным атрибутом праздника является Вифлеемская звезда, а основной традицией — собираться семьей за праздничным столом, на который накрыто 12 постных блюд, согласно числу апостолов Иисуса. Каждое блюдо необходимо попробовать.

По традиции люди стараются одевать новую одежду, но ни в коем случае не черную. Разлитый за столом чай или кофе — к хорошим новостям и успеху. Также на Рождество зажигаются свечи, которые приносят в дом тепло, уют, богатство. Домашних питомцев следует хорошенько накормить, что также принесет удачу.

Дарение подарков — самый приятный момент всего праздника для большинства, особенно детей. В Европе, Америке, Украине и других странах одинаково принято петь песни и смотреть семейные фильмы. Украинцы привыкли приглашать в дом крестников с вечерей, читать щедривки и колядки.

Какой подарок лучше дарить на Рождество? Относительно этого какой-то строгой традиции нет. Кто-то дарит христианские атрибуты — фигурки ангелов или библию. Другие могут вручить простую приятную мелочь, в виде футболки или брелока. Но все же большинство стараются подарить то, о чем близкие мечтают, например, плюшевого единорога.

7 января принято подавать милостыню: дарить 7 одинаковых монет тем, кто вызывает симпатию (мысленно нужно произносить молитву). Также можно подарить 7 весомых подарков.

Что нельзя делать на Рождество

Как ни странно, за праздничным столом нельзя пить воду, а другие напитка можно. Категорически запрещено лгать и сквернословить, ссоры лучше оставить на потом. Если же наоборот, сделать 7 благородных поступков, то и счастье не покинет целый год, а также появится право загадать желание у ангелов.

Запрещено работать, особенно шить, стирать и выносить мусор из дома, охотится (ибо по поверьям, в тела диких животных вселяются души предков). Очень не рекомендуется ходить на кладбище.

Девушкам запрещено произносить заговоры и гадать на будущее, на суженого. Гадания в этот день не принесут ничего хорошего. Для этого выделен святочный промежуток времени, который начинается 8 января и заканчивается Крещением.

Как лучше поздравить с Рождеством

Песня не всегда может понравиться окружающим, особенно, если певец успел немного выпить, а у него нет ни голоса, ни слуха. Небольшая молитва, стих или проза — лучшее решение, которое стоит дополнить подарками. Написать поздравление с Рождеством можно как самостоятельно, так и просто скачав с Интернета. Пример хорошей прозы.

«Поздравляю вас родные с Рождеством Христовым. Пусть ангелы охраняют вас, а Вифлеемская звезда укажет путь в темноте, раскроет истину, развеет дымку неизвестности. Пусть удача и здоровье не покидают, а плохое не приближается. Возрадуемся же рождению Спасителя».

Православное поздравление всегда должно включать в себя только светлое, радостное, божественное. Молитву можно выбрать любую, которая гармонично впишется в праздник.

Украинские обычаи все больше уходят в прошлое. Поздравления готовят все меньше людей, за столом произносят краткие тосты. Но и их можно преподнести в нужном ключе. В Рождественском поздравлении не стоит забывать о самом празднике. В речи обязательно нужно упомянуть Иисуса Христа, ангелов, Бога, святость и важность этого дня.

Будет ли выходной на Рождество 2020

Главный вопрос, который интересует большинство украинцев — будет ли выходной на Рождество Христово, точная дата? Этот праздник один из государственных, поэтому отгул предусмотрен. В 2020 году, Украину ждет 4 выходных дня, ибо рабочий 6 января переносят на субботу 11 января. Так, получится отдохнуть 4-5 выходные, 6-7 Рождество.

Интересные факты про Рождество

Ель — дерево Христа, и украшать ее, было принято именно на Рождество, а не на Новый год. Вечнозеленое дерево также означает возрождение, при этом, еще со времен язычества. Первые искусственные ели придумали немцы, используя перья гусей. Главным украшением рождественского дерева были свечи, как символ победы света в душе над тьмой.

В США ежегодно отправляют около трех миллионов открыток на Рождество, и это только посылки. К слову, первую праздничную открытку создал англичанин Генри Коул в 1843 году.

Лучшие рождественские фильмы: «Один дома» (первые две части), «Гринч похититель Рождества», «Полярный экспресс», «Эльф», «Четыре Рождества», «Рождество с неудачниками», «Фред Клаус, брат Санты», «Подарок на Рождество», «Секретная служба Санта-Клауса».

12 рождественских блюд:

кутья (главное блюдо, которое готовится из пшеницы, реже пшена, ячменя или риса, с добавлением меда, мака, орехов, иногда сухофруктов);

хлеб (выпечку всегда причисляли к 12 рождественским блюдам);

винегрет (традиционный холодный салат, отличная альтернатива гарниру);

узвар (отлично заменит газированные напитки, подойдет к куте);

борщ (для постящихся без мяса);

соленья (огурцы, помидоры, баклажаны);

голубцы (каши, завернутые в листья капусты, можно без добавления фарша);

рыба;

вареники;

капуста с горохом, капустняк;

печеные яблоки.

Главное блюдо на Рождество в Германии и Англии — хорошенько прожаренный гусь или утка. В Великобритании на столе принято, чтобы стоял пудинг, украшенный ветками ели.

Реальный прототип Санта-Клауса — св. Николай из Миры. В Америке есть интересная традиция, звонить Санте, узнавать, где он сейчас, просить подарки. В 1955 году в американской газете появился номер телефона Санты, но был он напечатан с ошибкой, из-за чего служба противовоздушной обороны США получила сотни праздничных звонков.

Нидерландцы для подарков под камин ставят ботинки. Итальянцы получают подарки от феи (кто недостойно себя вел, может получить листок капусты). В Греции принято встречать Рождество на улице в песнях и плясках, а вот во Франции люди любят посетить ресторан. В 1914 году во время войны немецкие и английские войска устроили даже перемирие в Рождество, пели песни и танцевали. Любителям фильма и книги «Оно»: в Канаде почтовым индексом Санты является «ОНО-ОНО».

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