7 января в Украине отмечают Рождество. Этот день признан государственным выходным. К празднику люди издавна ходят по домам и колядуют. Чтобы развлечься и ярко поздравить близких, достаточно выучить одну из колядок.

Стоит отметить, что почти во всем мире Рождество Христово празднуют 25 декабря. Это связано с разницей между григорианским и юлианским календарем. Отличается не только дата, но и многие традиции. Так православные украинцы традиционно исполняют колядки. Это рождественские песни, в которых заключены поздравления и пожелания на дальнейший год.

Название “колядка” происходит от слова “календа”. Так назывался первый день месяца в Древнем Риме. Согласно обычаям, колядуют на само Рождество или в ночь накануне праздника - 6 января. Этот день называются Святая вечеря. Вполне удобно, ведь 7 января в Украине - официальный выходной.

Кроме того, многие колядники одеваются в яркие костюмы и собирают вертеп. В широком понятии - это изображение сцены рождения Иисуса Христа. Во время колядования вертеп превращается в театр, участники которого играют роли персонажей, о которых гласит рождественская история: Девы Марии, Святого Иосифа и Младенца Иисуса. Еще в сцене могут участвовать волхвы и пастухи, которые первыми узнали о рождении Сына Божьего.

Традиция колядования уже не так популярна, как в былые времена. Но находятся люди, которые соблюдают этот обряд и ходят по домам на православное Рождество. Принимать у себя колядников всегда приятно и интересно. Как правило, они желают хорошего урожая, всяческого благополучия в доме, крепкой семьи, счастья и здоровья. После таких слов хозяевам полагается подарить гостям деньги или вкусное угощение.

По другой традиции, на рождественский стол в 2020 году нужно поставить 12 блюд - по числу учеников Христа. Колядников можно пригласить на ужин и вместе отведать праздничные блюда. Обычаи требуют, чтобы одним из первых угощений была кутья.

Предлагаем вам короткие и большие колядки, с которыми можно отправиться домой к друзьям, родственникам, соседям, крестным и даже незнакомым людям. Это могут быть как стихи, которые достаточно просто прочесть, так и звонкая хоровая песня. Главное, чтобы поздравление было искренним.

Колядки к Рождеству на русском

Коляда заглянула к вам в дом,

Поздравляем с Рождеством!,

Добра в мешок нам насыпай,

А взамен ты ожидай

Богатства, счастья и тепла,

Господь пришлет всего сполна.

***

Коляд, коляд, колядушек —

Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

***

Пришли поздравить с Рождеством,

Постучались к вам с добром,

Подарите нам немного,

Вы вкусняшек на дорогу,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб дорогу к вам нашло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Чтобы горя дом не знал!

***

Наши славны колядушки

Пропоем вам прямо в ушки.

Дайте сладких угощений,

Чтоб Господь послал везений.

Дайте денежек на сдачу,

И в новый год придет удача.

С Рождеством вас поздравляем!

Счастья, здоровья, богатства желаем.

***

Так принято на белом свете

Много-много лет подряд

В тихий рождественский вечер

Ангелы с небес сюда летят.

Они Иисуса прославляют

Благословляют каждый дом

Всех с новым годом поздравляю

И со счастливым рождеством!

Колядки на украинском языке

В цей день Син Божий народився —

Звершилась велика радість.

Країно стомлена, прокинься,

Слухай ангелів благую вість.

Над Віфлеємськими полями

Їх співи радісні лунають,

Це урочистими піснями

Царя царів вони вітають.

Нехай щаслива ця новина

Розвіє смуток і тривогу,

За те, що Бог послав нам Сина,

Ми дружно скажем: «Слава Богу!»

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

А п’ятак недорогий -

Дайте дядьку ще один.

***

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда спішить, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово несе.

Нам слово несе, що весь світ сяє.

Світ сяє, земля хай двері одчиняє.

Земля хай двері одчиняє, бо Христос їде!

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Віфліємська зірка сяє

Із Різдвом усіх вітає.

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