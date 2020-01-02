На Рождество в Украине принято накрывать богатый стол. Согласно древним обычаям, далеко не все блюда можно подавать в праздник. В этом материале мы расскажем, что приготовить на Рождество 7 января. Предлагаем рецепты, по которым каждый украинец сможет сделать традиционные блюда.

С 2017 года по указу экс-президента Петра Порошенко в Украине Рождество Христово празднуют дважды - по григорианскому и юлианскому календарям. Это 25 декабря и 7 января соответственно. В народе также говорят, что это католический и православный праздники. У многих возникает вопрос, какие же страны встречают Рождество Христово 7 января. Эта дата выделяется в Украинской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквях, афонских монастырях, у некоторых протестантских течений. Оба дня являются государственными выходными.

Стоит отметить, что их традиции очень похожи. Так в обоих случаях принято готовить 12 блюд - по количеству библейских апостолов, учеников Иисуса Христа. Каждый отмечает праздник по своему. Главное, провести выходной в кругу семьи с благими помыслами. Не рекомендуется приглашать домой много гостей. Лучше отметить в узком семейном кругу, подготовив для всех праздничное поздравление.

За день до Рождества, 6 января, в Украине отмечается Святая вечеря. Еще канун Рождества известен под названием Сочельник. Оно появилось потому, что в этот день едят сочиво - кутю (кутью). По традиции, дети ходят к родственникам, крестным и “щедруют” - поют праздничные песни и рассказывают стихи (“щедривки”). А на православное Рождество зачитывают колядки. За это полагается небольшой подарок или угощение.

В Сочельник еще действует Филипповский пост. Поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Более того, в Сочельник не рекомендуется есть целый день - до восхода первой звезды. Как известно, это символ, указавший на рождение Иисуса в Вифлееме. В Святвечер обычаи велят готовить исключительно постные блюда. В первую очередь - кутья. В список входят также: вареники, узвар (компот), горох, борщ, капустник, голубцы, блины, каша, рыба, пирожки и пампушки. Поставить на стол можно различные салаты.

Те же блюда не будут лишними и на Рождество. Но так как пост уже окончен - будет нелишним порадовать домочадцев мясом. На рождественский стол принято подавать главное блюдо - запеченную птицу. Это может быть курица, индейка, утка, гусь. В Украине часто ставят на стол домашнюю колбасу, “холодец” или заливную рыбу.

Немалую роли играет сервировка стола. Издавна украинцы сначала клали на столешницу сено, а потом накрывали его скатертью. Как правило, из льняной или хлопчатобумажной ткани. Украсить стол можно колосками зерновых растений, шишками, свечами, веточками хвойных растений.

По сену принято гадать. Все гости могут вытащить из-под скатерти по стебельку и сравнить их друг с другом. У кого окажется самый длинный - того в новом 2020 году ждет самая большая удача и успех. Во всяком случае, так гласит примета.

Кутья

Каждая семья готовит это блюдо по-своему. Некоторые добавляют интересные ингредиенты или меняют пропорцию. Но существует классический рецепт.

Ингредиенты:

Пшеница — стакан (200 мл);

Мак — 100 граммов;

Грецкие орехи — 100 граммов;

Изюм — 100 граммов;

Мед — 1,5 столовые ложки;.

Сахар.

Способ приготовления:

Пшеничные зерна необходимо промыть и просушить, а затем сварить, предварительно посолив воду. Готовую кашу нужно охладить и добавить в нее мед.

Затем нужно подготовить мак. Зерна нужно промыть и запарить на 2-3 часа в кипятке. Просушенный мак можно добавить просто так или перемолоть до состояния молочка. Так или иначе - смешать с медом и сахаром, а потом добавить в кашу. Ядра орехов - мелко нарезать, поджарить на сковороде и смешать с остальными ингредиентами. Добавить размоченный в воде изюм.

Вареники с вишнями

Традиционное украинское блюдо станет украшением любого праздничного стола в Рождество.

Ингредиенты:

Мука - 1 столовая ложка;

Вишни без косточек - 250 граммов;

Сахар - 4-5 столовых ложек;

Растительное масло - 1,5 столовые ложки;.

Соль.

Способ приготовления:

В просеянную муку добавляем половину стакана теплой воды, масло и соль. Тесто необходимо хорошо замешать, обмотать пищевой пленкой и дать дойти 1-2 часа. Пока готовится тесто, можно подготовить вишню. Свежую в это время года уже не достать, поэтому замороженные ягоды следует заранее вынуть из холодильника и дать им растаять. Вишни необходимо подсластить сахаром. Если вытечет сок - смело сливаем.

Тесто раскатываем тонким пластом и разрезаем на одинаковые кружочки. Для этого лучше всего использовать стакан. Внутрь каждого кружка кладем вишневую начинку. Рассчитывайте порции так, чтобы можно было плотно слепить края вареников. Придаем традиционную полукруглую форму. Слепленные вареники нужно сварить в подсоленной воде до готовности. Когда “полумесяцы” всплывут на поверхность - они готовы. Впрочем, лучше взять один на пробу и оценить готовность теста. Готовые вареники нужно вытащить из воды в отдельную емкость и добавить немного сливочного масла по желанию.

Узвар

По сути, это компот из сухофруктов. Хороший заряд витаминов в зимнюю пору. Готовится напиток очень просто. Для него нужно всего два ингредиента: сухофрукты и сахар.

Способ приготовления: 500 граммов сушеных фруктов нужно промыть и залить водой. Уровень жидкости должен быть на три сантиметра выше. Когда вода закипит - добавляем 150 граммов сахара и тщательно перемешиваем. А потом довариваем до полной готовности. Узвар можно сцедить в графин и подать к столу.

Голубцы без мяса

Христианам, которые строго соблюдают пост, приходится ухищряться и готовить любимые блюда без продуктов животного происхождения. Но некоторые рецепты очень просто переделать на постный лад. Достаточно заменить мясо чем-то другим. В нашем случае - грибами.

Ингредиенты:

Кочан капусты;

Шампиньоны - 0,5 кг;

Морковь - одна штука;

Лук - две штуки;

Рис - один стакан;

Томатная паста - шесть столовых ложек;

Растительное масло;

Соль, перец, лавровый лист.

Способ приготовления:

Листья капусты, за исключением пары верхних слоев, отделяем от кочана, складываем в кастрюлю (лучше взять побольше) и начинаем варить. Через пять минут следует вытащить их вилкой и отложить, дать остыть.

Для зажарки нужно натереть морковь на терке, а лук - нарезать маленькими кубиками. Жарим овощи до золотистой корочки, а затем тушим с томатной пастой. Рис следует отварить до состояния “альденте” - пусть проведет в кипятке половину обычного времени (около 10 минут). Кашу смешиваем с мелко нарезанными грибами и половиной зажарки. Все это порционно заворачиваем в капустные листы, у которых предварительно срезаем твердые участки.

Оставшуюся капусту помещаем на дно кастрюли. На них выкладываем сырые голубцы. Заливаем все это водой, размешав в ней четыре столовых ложки томатной пасты. Высыпаем остаток зажарки и варим под крышкой около двух часов.

Винегрет

Считается, что на рождественском столе должны обязательно быть блюда с горохом. Проще всего добавить этот продукт в салат. “Винегрет” - быстрый и вкусный вариант, который пользуется популярностью на многих украинских застольях.

Ингредиенты:

Картофель - около пяти штук;

Свекла - две штуки;

Маринованные огурцы - три штуки;

Морковь - три штуки;

Консервированный горошек - 200 граммов;

Консервированная кукуруза - 200 граммов;

Зеленый лук;

Укроп, петрушка или кинза;

Растительное масло;

Соль.

Способ приготовления:

Свеклу помыть и сварить. Когда вода закипит, следует уменьшить огонь, не снимая крышки. Всего потребуется около часа. Картошку и морковь лучше сварить отдельно (можно параллельно). Они готовятся быстрее - около получаса. Вареные овощи необходимо вытащить из воды и охладить. Морковь, свеклу и картофель нужно очистить от “мундиров” и нарезать кубиками. Точно так же поступаем с огурцами. Стебли лука и зелень просто ржем поменьше. Собираем все ингредиенты в салатнице, добавляем кукурузу и горошек, предварительно слив жидкость, заправляем растительным маслом и смешиваем.

Постный борщ

Повседневное блюдо на праздничном столе может заиграть новыми нотками, если добавить в него необычные ингредиенты. Например, фасоль и грибы.

Ингредиенты:

Картофель - три штуки;

Луковица - две штуки;

Морковь и свекла - по одной штуке;

Капуста;

Сушеные шампиньоны или другие белые грибы - 50 граммов;

Фасоль - полстакана;

Чеснок - два зубчика;

Томатная паста - две столовых ложки;

Перец, соль, лавровый лист, любимые специи.

Способ приготовления:

Предварительно стоит замочить в воде грибы и фасоль. Первое - за час, а второе - за сутки до приготовления блюда. В кастрюлю наливаем около двух литров воды, можно чуть больше. Кладем туда фасоль, солим, приправляем лавровым листом. Когда закипит - убавьте огонь и подождите еще около получаса.

Тем временем, можно разобраться с овощами. Лук, свеклу и морковь режем соломкой. Последние два можно натереть на специальной терке. Чеснок следует измельчить. Когда подойдет срок - добавляем все это в воду. Через 15 минут засыпаем грибы и порезанный картофель. Когда картошка сварится - следует добавить томатную пасту. Примерно через пять минут загружаем капусту, нарезанную соломкой. Добавляем специй по вкусу. Еще через пять минут можно полностью убрать огонь. Борщ будет вкуснее, если перед употреблением немного настоится.

Напомним, заявление ПЦУ о переносе Рождества всколыхнуло украинцев: "Нужно оторваться от прошлого".

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