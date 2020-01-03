Лідер російської групи «Ленінград» Сергій Шнуров поскаржився, що в Російській Федерації занадто слабо розвивається шоу-бізнес

Свої скарги він озвучив журналістам видання Forbes. Він поскаржився, що останнім часом йому стає дуже складно жити, не кажучи вже про збереження колишнього рівня доходу.

Він стверджує, що в Російській Федерації виникла суттєва проблема в сфері шоу-бізнесу. Крім того, він зазначив, що в РФ спостерігається інфляція.

«Зараз інфляція, мені здається, що треба більше заробляти. Принаймні, прагнути. Не знаю, складно або не складно. У шоу-бізнесі, напевно, непросто, оскільки ринок у нас неглибокий. Шоу багато, бізнесу мало, тому в Росії непросто», - розповів російський співак Шнуров.

До всього іншого, артист розповів, що для нього особисто зароблені гроші зовсім не є головним пріоритетом у житті. Грошові кошти він називає лише якимось побічним ефектом від радощів життя.

Крім того, він порівняв всі отримані фінанси з вихлопами газу, які виникають після зльоту літака.

Він вважає, що з грошима відбувається те ж саме, що і з вихлопами з літака, тобто людина щось таке робить від чого і отримує фінанси.

Варто відзначити, що незважаючи на те, що співак є одним із самих високооплачуваних співаків Росії, він скаржиться на низькі зарплати. Страшно уявити, скільки ж тоді отримує рядовий співак.

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