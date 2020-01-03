Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожаловался, что в Российской Федерации слишком слабо развивается шоу-бизнес

Свои жалобы он озвучил журналистам издания Forbes. Он пожаловался, что в последнее время ему становится очень сложно жить, не говоря уже об сохранении прежнего уровня дохода.

Он утверждает, что в Российской Федерации возникла существенная проблема в сфере шоу-бизнеса. Кроме того, он отметил, что в РФ наблюдается инфляция.

«Сейчас инфляция, мне кажется, что нужно больше зарабатывать. По крайней мере, стремиться. Не знаю, сложно или не сложно. В шоу-бизнесе, наверное, непросто, поскольку рыночек у нас неглубокий. Шоу много, бизнеса мало, поэтому в России непросто», - рассказал российский певец Шнуров.

Ко всему прочему, артист рассказал, что для него лично заработанные деньги совершенно не являются главным приоритетом в жизни. Денежные средства он называет лишь неким побочным эффектом от радостей жизни.

Кроме того, он сравнил все полученные финансы с выхлопами газа, которые возникают после взлета самолета.

Он считает, что с деньгами происходит то же самое, что и с выхлопами из самолета, то есть человек что-то такое делает от чего и получает финансы.

Стоит отметить, что невзирая на то, что певец является одним из самых высокооплачиваемых певцов России, он жалуется на низкие зарплаты. Страшно представить, сколько же тогда получает рядовой певец.

Напомним, Сергей Шнуров высмеял церковные распри в Минске.

Как сообщала Politeka, названы пять здоровых привычек Сергея Шнурова: экзотические фрукты и пробежки с котом.

Также Politeka писала, что Шнуров впервые вышел в свет с избранницей, которая годится ему в дочери.