3 січня столичний Печерський райсуд випустив на волю трьох членів "банди" Юсупа Абуєва, який підозрюється в організації замаху на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва. Як відомо, тоді в результаті замаху загинув трьохрічний син Соболєва Олександр

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію Ігора Мосійчука (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

«Банда на чолі з Абуєвим займалася рекетом, розбоєм та здирництвом! Члени банди Абуєва серед яких два колишніх працівника поліції та громадянин РФ Гелані Умарович Межиєв, були затримані під час вимагання з застосуванням сили та отримання грошових коштів з родини депутата Київської міської ради Олексія Новікова», - пише Мосійчук.





Відомо, що звільняв з під варти фігурантів справи одіозний суддя Печерського райсуду столиці за прізвищем Карабань:

«Звільняв не зважаючи на те, що очільник банди Юсуп Абуєв якого окрім бандитизму обгрунтовано підозрюють в організації замовного вбивства, разом з декількома подільниками переховується від українського правосуддя! Звільняв не зважаючи на те, що громадянин РФ Межиєв з ножем у горла вимагав від потерпілих гроші», - наполягає автор допису.



Зявилися також дані від батька Межиєва. За словами Мосійчука, чоловік прямо говорить, що звільнення сина під нічний домашній арешт не зважаючи на те, що за нього клопоталися одіозні екс-керівники Вищого господарського суду Татьков та Ємельянов, обійшлося йому в 100 000$:

«Ми абсолютно не стверджуємо, що ці гроші взяв суддя Карабань, але нам точно відомо який колега-суддя з того ж таки Печерського суду заходив до нього і просив про звільнення бандитів!», - йдеться у дописі.

На відео нижче депутат Київради Олексій Новіков, чоловік саме оговтувався після «наїзду» цих самих бандитів на його родину 15 вересня минулого року. Методи, як видно, на кадрах, у підозрюваних жорсткі, навіть, «звірячі».

#шкварки_дня БАНДИТАМ ВОЛЮ! ⚡️⚡️⚡️ Вчора 3 січня Печерський райсуд столиці випустив на волю трьох членів банди Юсупа Абуєва який обгрунтовано підозрюється в організації замаха на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва в результаті якого загинув його трьохрічний син Олександр. ❗️Банда на чолі з Абуєвим займалася рекетом, розбоєм та здирництвом! Члени банди Абуєва серед яких два колишніх працівника поліції та громадянин РФ Гелані Умарович Межиєв, були затримані під час вимагання з застосуванням сили та отримання грошових коштів з родини депутата Київської міської ради Олексія Новікова. ❗️Звільняв з під варти бандитів одіозний суддя Печерського райсуду столиці Карабань. Звільняв не зважаючи на те, що очільник банди Юсуп Абуєв якого окрім бандитизму обгрунтовано підозрюють в організації замовного вбивства, разом з декількома подільниками переховується від українського правосуддя! Звільняв не зважаючи на те, що громадянин РФ Межиєв з ножем у горла вимагав від потерпілих гроші. ❗️Батько Межиєва прямо говорить, що звільнення сина під нічний домашній арешт не зважаючи на те, що за нього клопоталися одіозні екс-керівники Вищого господарського суду Татьков та Ємельянов обійшлося йому в 100 000$. Ми абсолютно не стверджуємо, що ці гроші взяв суддя Карабань але нам точно відомо який колега-суддя з того ж таки Печерського суду заходив до нього і просив про звільнення бандитів! Далі буде... На відео: депутат Київради Олексій Новіков після наїзду бандитів на його родину 15.09.2019 Gepostet von Ігор Мосійчук am Samstag, 4. Januar 2020

Раніше повідолялося про те, що організатором злочину може бути 25-річний уродженець Російської Федерації.

Зазначається, що вказаний чоловік залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, з яким він познайомився на Донбасі. Під час особистої зустрічі в одному з ТРЦ столиці передбачуваний організатор запропонував кілеру 40 000 доларів за вбивство депутата, на що той погодився.





"Інструкції по організації злочину чоловік надав виконавцю в месенджері Telegram, а сам напередодні скоєння злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, трагедія сталася 1 грудня у Києві. Соболєв з дружиною і двома дітьми від'їжджав від ресторану, коли на світлофорі пролунав постріл. Куля потрапила в голову трирічному синові депутата. Хлопчик помер в кареті "швидкої допомоги".

Наступного дня, 2 грудня, поліція затримала двох підозрюваних у стрілянині.

За словами Соболєва, він отримує погрози на протязі декількох років.

"Починалося все 4 роки тому, коли мені підкидали чеку від гранати, коли писали записки з погрозами… У мене є записи розмов, що мене намагалися замовити кілька років тому", – повідомив Соболєв, додавши, що має намір передати поліції список з прізвищами тих, кого треба перевірити на "детекторі брехні".

Зокрема, Соболєв озвучив ім'я екс-нардепа Олександра Грановського.

Також ми писали, що 3-річний загиблий був хрещеником відомої української співачки Ірини Білик.

"Не можу сидіти і робити вигляд, що нічого не сталося... Убитий маленький дитинка, чудовий малюк... хресної якого я є... Мій маленький Ангел, Сашенька, прости цим дорослим нелюдам. Їх жорстокість... сили всієї сім'ї. В цей страшний....", - писала Білик у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

Нагадаємо, розстріл дитини в центрі Києва: у поліції розкрили деталі.

Також Politeka писала, що Ірина Білик вразила визнанням про хлопчика, застреленном в Києві.