Російський політик Ірина Хакамада, яка пропонувала викупити Крим в України, їде в Київ

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці Facebook компанії Taryan Group.



«Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років у Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш жаданих бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. (...) Не пропусти унікальний виступ Ірини Хакамади на DreamBIG Forum! 27 лютого, Палац Спорту», – йдеться у повідомленні.

Варто нагадати, що вона визнала анексію Криму, попри "референдум".

«Так, це була анексія, попри референдум. Він був проведений в ситуації конфлікту, а не в нормальних умовах", - заявляла вона.

Також вона пропонувала купити в України півострів, виплативши відповідну контрибуцію.

"Тому що Україна все одно буде проти, навіть якщо переважна більшість проголосує за Росію. Тому я вважаю, що краще і простіше заплатити Україні контрибуцію», – говорила тоді політик.



Також в квітні 2014 року вона назвала Володимира Путіна "переможцем" за окупацію Криму, а в 2017 році в інтерв'ю "Радіо Свобода" Хакамада підтвердила свою позицію.

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