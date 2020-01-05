Российский политик Ирина Хакамада, которая предлагала выкупить Крым у Украины и так окончить конфликт, легализовав аннексированную территорию в РФ, едет в Киев

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице Facebook компании Taryan Group.



Рекламировать выступление Хакамады на бизнес-форуме начали еще в конце декабря 2019 года.



«Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. (...) Не упусти уникальное выступление Ирины Хакамады на DreamBIG Forum! 27 февраля, Дворец Спорта», – сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что она признала аннексию Крыма, несмотря на "референдум".

«Да, это была аннексия, несмотря на референдум. Он был проведен в ситуации конфликта, а не в нормальных условиях", - заявляла она.

Также она предлагала купить у Украины полуостров, выплатив соответствующую контрибуцию.

"Потому что Украина все равно будет против, даже если подавляющее большинство проголосует за Россию. Поэтому я считаю, что лучше и проще нам заплатить Украине контрибуцию», – говорила тогда политик.



Также в апреле 2014 года она назвала Владимира Путина победителем за оккупацию Крыма, а в 2017 году в интервью "Радио Свобода" Хакамада подтвердила свою позицию.

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