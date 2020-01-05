Российский политик Ирина Хакамада, которая предлагала выкупить Крым у Украины и так окончить конфликт, легализовав аннексированную территорию в РФ, едет в Киев
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице Facebook компании Taryan Group.
Рекламировать выступление Хакамады на бизнес-форуме начали еще в конце декабря 2019 года.
«Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. (...) Не упусти уникальное выступление Ирины Хакамады на DreamBIG Forum! 27 февраля, Дворец Спорта», – сказано в сообщении.
Стоит напомнить, что она признала аннексию Крыма, несмотря на "референдум".
Каменских осталась в крошечном черном купальнике ради откровенных кадров: "Всё аж вываливается"
Победительница "Танців з зірками" кардинально сменила имидж: "На принцессу Диану похожа"
Лобода устроила горячие танцы в золотых сапогах прямо в метро: "Что за..."
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
«Да, это была аннексия, несмотря на референдум. Он был проведен в ситуации конфликта, а не в нормальных условиях", - заявляла она.
Также она предлагала купить у Украины полуостров, выплатив соответствующую контрибуцию.
"Потому что Украина все равно будет против, даже если подавляющее большинство проголосует за Россию. Поэтому я считаю, что лучше и проще нам заплатить Украине контрибуцию», – говорила тогда политик.
Также в апреле 2014 года она назвала Владимира Путина победителем за оккупацию Крыма, а в 2017 году в интервью "Радио Свобода" Хакамада подтвердила свою позицию.
Ранее мы сообщали, что российский актер и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов может вернуться в Украину.
В СБУ звезде отменили запрет на въезд в страну в связи с решением суда, который признал предыдущее решение СБУ незаконным.
Напомним, звезда "Грибов" оскандалился заявлением о ситуации в Украине.
Как сообщала Politeka, друг Кузьмы Скрябина поразил украинцев заявлением о войне на Донбассе.
Также Politeka писала о том, что муж сбежал от скандальной Поклонской и резко высказал все, что думает: «Гремучая смесь».