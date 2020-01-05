В Чорне море на буксирі привели великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ", на якому сталася аварія

Буксирування проводив океанський буксир МБ-304, передає "Думська". незвичайний конвой у протоці Босфор вдалося зняти турецькому фотографу Yörük Işık, (щоб подивитися фото – проскролльте вниз).

"Орськ" виконував завдання у Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії.

Згідно з повідомленням, поломка двигунів змусила судно йти в Севастополь на буксирі.

Довжина корабля 113 метрів, ширина 15,6, осаду 4,5 метра. Водотоннажність 4560 тонн, максимальна швидкість 17 вузлів.

Раніше ми писали, що ті, хто припускав, що після пожежі на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» судну знадобляться додаткові колосальні кошти на ремонт, виявилися більш ніж праві.

За інформацією росСМИ, джерело в штабі Північного флоту повідомив, що завдані пожежею збитки на «Кузьо» може скласти 95 мільярдів рублів. При цьому спочатку його ремонт оцінювався в 60 мільярдів.

«Мова йде не тільки про пошкодження конструкцій авіаносця, але і про потерпілого ремонтному обладнання, що вийшли з ладу із-за травм військових і цивільних фахівців», – додав коментатор.

Також повідомлялося, що катастрофа з авіаносцем «Адмірал Кузнєцов» стала справжньою кармою для росіян. Блогер Олексій Петров нагадав про те, що Росія свого часу вкрала авіаносець у України.

Він нагадав і про бойові успіхи авіаносця, який перед пожежею встиг знищити п'ять російських літаків разом з частиною екіпажу. Безперервну низку ПП з «Адміралом Кузнєцовим» Петров пояснює кармою.

Він порадив Росії повернути Україні Крим «поки не пізно», зазначивши, що в іншому випадку карма почне мстити їм і там.

Нагадаємо, путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам: "корабель "Правого сектора".

Як повідомляла Politeka, військова гордість Путіна знову потрапила в біду: на шляху у "величі" встав сміття.

Також Politeka писала, що єдиний авіаносець Путіна спіткала сумна доля.