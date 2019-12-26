Недавняя катастрофа с авианосцем «Адмирал Кузнецов» стала настоящей кармой для россиян
Блогер Алексей Петров на своей странице в Фейсбук напомнил о том, что Россия в свое время украла авианосец у своих соседей, то есть у Украины.Об этом пишет Politeka.
«Всё! Радости полные штаны. Теперь у великой и безусловно самой боевой лапотной империи есть свой авианесущий крейсер! А это же очень и очень! Не то что американские задрипанные современные авианосцы вместе взятые! Тут один секретный чёрный дым из трубы, (после того как сгорит секретный уголь), чего стоит! Может задымить до смерти кого угодно», - пишет блогер.
Он напомнил и о боевых успехах авианосца, который перед пожаром успел уничтожить пять российских самолетов вместе с частью экипажа. Непрекращающуюся череду ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» Петров объясняет кармой.
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«И в конце концов, когда внизапна загорелись опилки пропитанные горючей смесью, дровоносец «Помирал Кузнецов» самолично накрылся ватным одеялом, отправив на тот свет ещё немного героических россиянских моряков. А всё почему? Потому что нех воровать. Карма она такая! Всё равно догонит, и крейсер уничтожит к х**ам!», - подытожил блогер.
Он посоветовал России вернуть Украине Крым «пока не поздно», отметив, что в противном случае карма начнет мстить им и там.
Ранее мы писали, что те, кто предполагал, что после пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» судну понадобятся дополнительные колоссальные средства на ремонт, оказались более чем правы.
По информации росСМИ, источник в штабе Северного флота сообщил, что причиненный пожаром ущерб на «Кузе» может составить 95 миллиардов рублей. При этом изначально его ремонт оценивался в 60 миллиардов.
«Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», – добавил комментатор.
Напомним, путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам: "корабль "Правого сектора".
Как сообщала Politeka, военная гордость Путина снова попала в беду: на пути у "величия" встал мусор.
Также Politeka писала, что единственный авианосец Путина постигла печальная участь.