В Черное море на буксире привели большой десантный корабль ВМФ России "Орск", на котором произошла авария

Буксировку проводил океанский буксир МБ-304, передает "Думская". необычный конвой в проливе Босфор удалось заснять турецкому фотографу Yörük Işık, (чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз).

"Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.

Согласно сообщению, поломка двигателей заставила судно идти в Севастополь на буксире.

Длина корабля 113 метров, ширина 15,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 4560 тонн, максимальная скорость 17 узлов.

Ранее мы писали, что те, кто предполагал, что после пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» судну понадобятся дополнительные колоссальные средства на ремонт, оказались более чем правы.

По информации росСМИ, источник в штабе Северного флота сообщил, что причиненный пожаром ущерб на «Кузе» может составить 95 миллиардов рублей. При этом изначально его ремонт оценивался в 60 миллиардов.

«Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», – добавил комментатор.

Также сообщалось, что катастрофа с авианосцем «Адмирал Кузнецов» стала настоящей кармой для россиян. Блогер Алексей Петров напомнил о том, что Россия в свое время украла авианосец у Украины.

Он напомнил и о боевых успехах авианосца, который перед пожаром успел уничтожить пять российских самолетов вместе с частью экипажа. Непрекращающуюся череду ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» Петров объясняет кармой.

Он посоветовал России вернуть Украине Крым «пока не поздно», отметив, что в противном случае карма начнет мстить им и там.

Напомним, путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам: "корабль "Правого сектора".

Как сообщала Politeka, военная гордость Путина снова попала в беду: на пути у "величия" встал мусор.

Также Politeka писала, что единственный авианосец Путина постигла печальная участь.