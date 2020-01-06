В Україні очікується шквальний вітер шостого січня

Шостого січня по всій Україні буде мінлива хмарність. Вночі температура буде від -5 на Заході, до 2 градусів тепла на Сході. Вдень температура становитиме від -2 на Заході, до 5 градусів тепла, на Півдні. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Гідрометцентр України.

На Заході України можливий шквальний вітер, рівень небезпеки жовтий. Це умови, які несуть потенційну загрозу для людей та інфраструктури.

Раніше ми повідомляли, що на початку 2020 буде чимало перепадів температур і місцями - сильні опади.

Рясні дощі, тумани, сніг - все через аномально теплих температур в минулому, 2019 році. Про це йдеться в заяві директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди.

Але за словами фахівця, січень і лютий 2020 будуть не особливо сніговими, і не дуже холодними:

«Очікуються різкі перепади температур». Саме різка зміна температури і призводить до раптових і рясним опадам, заявив синоптик:

«У вигляді снігу, мокрого снігу, снего-дощів і крижаних дощів, які особливо небезпечні».

Разом з тим згідно з прогнозом доктора наук Вазіри Мартазінової - завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гидрометеоинститута ДСНС та НАН України, лютий буде холодною, але не дуже - з короткочасними різкими похолоданнями.

Повідомлялося, що кінець зими приготував для українців нові температурні гойдалки і аномальну погоду.

Синоптики стверджують, що зміни клімату не могли не позначитися на погоду в Україні. Так, за прогнозами, місяці зими в нашій країні будуть теплішими, ніж зазвичай.

Ця зима поки що так і не встигла порадувати українців морозом і рясними снігопадами. За словами експертів, це пов'язано з серйозними кліматичними змінами.

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