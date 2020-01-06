В Україні очікується шквальний вітер шостого січня
Шостого січня по всій Україні буде мінлива хмарність. Вночі температура буде від -5 на Заході, до 2 градусів тепла на Сході. Вдень температура становитиме від -2 на Заході, до 5 градусів тепла, на Півдні. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Гідрометцентр України.
На Заході України можливий шквальний вітер, рівень небезпеки жовтий. Це умови, які несуть потенційну загрозу для людей та інфраструктури.
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Раніше ми повідомляли, що на початку 2020 буде чимало перепадів температур і місцями - сильні опади.
Рясні дощі, тумани, сніг - все через аномально теплих температур в минулому, 2019 році. Про це йдеться в заяві директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди.
Але за словами фахівця, січень і лютий 2020 будуть не особливо сніговими, і не дуже холодними:
«Очікуються різкі перепади температур». Саме різка зміна температури і призводить до раптових і рясним опадам, заявив синоптик:
«У вигляді снігу, мокрого снігу, снего-дощів і крижаних дощів, які особливо небезпечні».
Разом з тим згідно з прогнозом доктора наук Вазіри Мартазінової - завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гидрометеоинститута ДСНС та НАН України, лютий буде холодною, але не дуже - з короткочасними різкими похолоданнями.
Повідомлялося, що кінець зими приготував для українців нові температурні гойдалки і аномальну погоду.
Синоптики стверджують, що зміни клімату не могли не позначитися на погоду в Україні. Так, за прогнозами, місяці зими в нашій країні будуть теплішими, ніж зазвичай.
Ця зима поки що так і не встигла порадувати українців морозом і рясними снігопадами. За словами експертів, це пов'язано з серйозними кліматичними змінами.
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