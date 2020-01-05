Сегодня в Украине по-осеннему пасмурно, но ближе к Рождеству погода изменится...

Ближайшей ночью над Украиной пасмурная, с мокрым снегом, дождем и туманом погода, но к Рождеству – она еще покажет зубы

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию народного синоптика Наталии Диденко. По прогнозам, завтра днем, 6 января в Украине будет сухо:

«Антициклон из центра Европы вытеснит осадки. Подморозит».

Температура ночью -1 - -6 градусов, а уже днем в понедельник от 0 до 3 градусов мороза. На Юге и Востоке будут преобладать плюсы, а также на части Центра – будет к +2 - +4 градусов.

На Рождество также будет скорее сухо, чем наоборот:

«Осадки маловероятны, немного что-то может полетать на Востоке и на крайнем севере Украины», - пишет синоптик и добавляет:

«Небольшие морозы будут преобладать, но днем опять все вернется к нулю».

В столице станы снег, снизится температура воздуха - в ближайшее время ожидать небольших осадков, но ненадолго:

«Завтра днем в столице без осадков, около 2 градусов мороза». В Киеве будет облачно с прояснениями именно на Рождество, а в ночь на 7 января – прохладно:

«От -4 до -6 градусов, днем около нуля».

Эта зима пока так и не успела порадовать украинцев морозом и обильными снегопадами. По словам экспертов, это связано с серьезными климатическими изменениями. Впрочем, надежда на по-настоящему зимнюю погоду сохраняется: синоптики предупреждают, что в Украину еще придут суровые морозы.

Ожидается, что ночная температура воздуха резко упадет уже на Рождество, достигнув сразу -20 градусов в Карпатах. Также похолодание ожидается на Крещение.

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