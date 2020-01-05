Погода в Украине 5 января испортится и решит показать настоящий характер, поскольку страну зальют дожди с мокрым снегом

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине ожидаются дожди с мокрым снегом. Это будет сопровождаться дневными 2-5 градусами. Ночью же воздух остынет до 0-2 выше нуля.

Аналогичной погода будет и на севере. Мокрый снег с дождем будет сопровождаться 0-2 градусами по Цельсию. Ночью воздух останется в таких же пределах.

На остальных территориях Украины также будет 0-2 тепла днем. Столько же, согласно прогнозам синоптиков, будет и ночью. При этом везде ожидается дождь с мокрым снегом.

В Киеве и области синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Днем и ночью воздух будет в пределах 0-2 градусов по Цельсию.

Как сообщалось ранее, погода в Украине в ближайшие субботу-воскресенье, 4-5 января, будет с осадками. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Такую погоду вызовет атмосферный фронт, который придет в Украину 4 января. Мокрый снег и дождь в западных областях, на севере страны начнется еще вечером.

А вот в воскресенье, 5 января, осадки распространятся на большинство областей, но будут периодическими и ненадолго.

Ветер, согласно прогнозу будет дуть с Северо-Запада, умеренный, лишь в западных областях его порывы могут быть сильными.

Температура воздуха ночью 1-5 градусов, днем 1 + 5 градусов, в Крыму до + 5 + 8 градусов.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь, днем в субботу еще побудет сухая погода. Ночная температура воздуха составит -2-4 градуса, дневная + 1 + 4 градуса.

На Сочельник и Рождество - небольшой и умеренный морозец, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины.

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