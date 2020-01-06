В Украине ожидается шквальный ветер шестого января

Шестого января по всей Украине будет переменная облачность. Ночью температура будет от -5 на Западе, до 2 градусов тепла на Востоке. Днем температура составит от -2 на Западе, до 5 градусов тепла на Юге. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Украины.

На Западе Украины возможен шквальный ветер, уровень опасности желтый. Это условия, которые несут потенциальную угрозу для людей и инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что в начале 2020 будет немало перепадов температур и местами - обильные осадки.

Обильные дожди, туманы, морось - все из-за аномально теплых температур в минувшем, 2019 году. Об этом идет речь в заявлении директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды.

Но по словам специалиста, январь и февраль 2020 будут не особо снежными, и не очень холодными:

«Ожидаются резкие перепады температур». Именно резкая смена температуры и приводит к внезапным и обильным осадкам, заявил синоптик:

«В виде снега, мокрого снега, снего-дождей и ледяных дождей, которые особенно опасны».

Вместе с тем согласно прогнозу доктора наук Вазиры Мартазиновой - заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеоинститута ГСЧС и НАН Украины, февраль будет холодным, но не очень - с кратковременными резкими похолоданиями.

Сообщалось, что конец зимы приготовил для украинцев новые температурные качели и аномальную погоду.

Синоптики утверждают, что изменения климата не могли не сказаться на погоде в Украине. Так, по прогнозам, оставшиеся месяцы зимы в нашей стране будут более теплыми, чем обычно.

Эта зима пока так и не успела порадовать украинцев морозом и обильными снегопадами. По словам экспертов, это связано с серьезными климатическими изменениями.

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