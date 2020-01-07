Відомий російський актор Іван Охлобистін вибухнув черговим маренням на адресу України

Затятий прихильник «руського миру» й українофоб Охлобистін в ефірі одного з пропагандистських телеканалів заявив, що Україна – це «придумана країна», передає Politeka.

За такою логікою, він називає нашу країну частиною Росії, яка обов'язково повинна увійти до складу «Російської імперії».

Але на цьому потік свідомості актора не вичерпався.

«Я би усунув саме поняття про Україну. Це згубно, воно було придумано на початку минулого століття. Це був чистої води популізм... Вони такі ж, як ми, просто жителі півдня. Просто їм не треба давати волі. Вони будуть так само з нами щасливі, як були в Радянському Союзі щасливі», – вибухнув він.

Раніше Охлобистін вибухнув бурхливою істерикою в соцмережах після створення в Україні помісної Православної церкви. Незважаючи на те, що він і сам мав відношення до церкви (актор, як відомо, був священиком РПЦ, а зараз відсторонений від служіння), слів любитель Путіна не добирав.

«Яка віра? Який томос? Душити зрадників… Ми відберемо у них все, ми змусимо їх вірити в те, що нам зручно. Їм не звикати. Ми завжди так робили. Шкода, що у них коротка пам'ять», — наобіцяв актор.

Також він попередив молодь, що «якщо протести розгоряться в Росії, то буде як в Україні»:

«І з боку, як і у всіх росіян, складається відчуття, що москвичі, ліберали чортові, з пе*ерастами, ой, з гомосексуалістами і обдуреною ними молоддю кіпеж хочуть. І буде, як в Україні, – та ну їх на фіг. І ось що я скажу: немає в цій ситуації з протестами патріотизму ні з одного, ні з іншого боку».

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