За рік Україна втратила дві сходинки у рейтингу

Стало відомо, на якому місці опинилася Україна в рейтингу паспортів світу

Як передає Politeka.net, про це інформує компанія Henley & Partners, яка і опублікувала світовий рейтинг.

За підсумками 2019 року Україна опинилася на 43 місці серед 200 держав світу в рейтингу паспортів.

За останній рік Україна отримала безвізовий режим з Бахрейном і Саудівською Аравією. Однак, в 2019 році офіційний Київ втратив безвиз з африканськими Джібуті і Беніном.

Загальна кількість держав, які без візи (або ж з оформленням візи по прибуттю в аеропорту) можуть відвідувати українці, становить 128.

Перше місце в рейтингу продовжує займати Японія. Її громадяни за станом на початок 2020 року можуть без віз відвідати 191 країну.

У ТОП-3 також потрапили Сінгапур, Південна Корея і Німеччина, які поділили третю сходинку на двох.

Раніше ми розповідали про те, що українцям ускладнять в'їзд до ЄС. Як відомо, офіційний Брюссель затвердив документ, який передбачає посилення системи контролю на європейських кордонах.

Вже з 2021 року буде запущена система під назвою ETIAS і авторизація в ній обов'язкова для громадян тих країн, які звільнені від візових вимог для в'їзду в Шенгенську зону, в тому числі і для України.

Вже через рік українцям для в'їзду до країн ЄС необхідно буде заповнити онлайн-анкету за максимум 96 годин до вильоту, щоб дані були оброблені системою.

Якщо громадянин не порушував закони на території Європейського Союзу, то через пару хвилин він отримає дозвіл на в'їзд. Але підозрілі заявки можуть розглядатися набагато довше.

Мінусом буде те, що авторизація платна, і коштуватиме 7 євро. Для осіб молодше 18 років і старше 70 років авторизація безкоштовна.

Також в анкеті будуть питання про минулих поїздках і стан здоров'я. Але чиновники заспокоюють, що для авторизації не потрібно буде довідок з місця роботи і виписок з банків для в'їзду в країни ЄС.

Нагадаємо, в українців масово забирають паспорти прямо на вулиці, гримить скандал.

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