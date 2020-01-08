За год Украина потеряла две строчки в рейтинге

Стало известно, на каком месте оказалась Украина в рейтинге паспортов мира

Как передает Politeka.net, об этом информирует компания Henley & Partners, которая и опубликовала мировой рейтинг.

По итогам 2019 года Украина оказалась на 43 месте среди 200 государств мира в рейтинге паспортов.

За последний год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией. Однако, в 2019 году официальный Киев потерял безвиз с африканскими Джибути и Бенином.

Общее количество государств, которые без визы (или же с оформлением визы по прибытию в аэропорту) могут посещать украинцы, составляет 128.

Первое место в рейтинге продолжает занимать Япония. Ее граждане по состоянию на начало 2020 года могут без виз посетить 191 страну.

В ТОП-3 также попали Сингапур, Южная Корея и Германия, которые разделили третью строчку на двоих.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам усложнят въезд в ЕС. Как известно, официальный Брюссель утвердил документ, который предполагает усиление системы контроля на европейских границах.

Уже с 2021 года будет запущена система под названием ETIAS и авторизация в ней обязательна для граждан тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в Шенгенскую зону, в том числе и для Украины.

Уже через год украинцам для въезда в страны ЕС необходимо будет заполнять онлайн-анкету за максимум 96 часов до вылета, чтобы данные были обработаны системой.

Если гражданин не нарушал законы на территории Европейского Союза, то через пару минут он получит разрешение на въезд. Но подозрительные заявки могут рассматриваться намного дольше.

Минусом будет то, что авторизация платная, и стоить будет 7 евро. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет — авторизация бесплатна.

Также в анкете будут вопросы о прошлых поездках и состоянии здоровья. Но дипломаты успокаивают, что для авторизации не нужно будет справок с места работы и выписок из банков для въезда в страны ЕС.

Напомним, у украинцев массово забирают паспорта прямо на улице, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, украинцы навсегда избавятся от бумажных паспортов: что изменится и когда выдадут новые документы.

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