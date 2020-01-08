Через катастрофу авіарейсу 752 "Тегеран - Київ" 8 січня компанія “Міжнародні авіалінії України” призупинила рейси в Іран. Щоб не втратити гроші, пасажирам доведеться повернути квитки.

За словами представників МАУ, авіаційна катастрофа сталася після поломки двигуна Boeing незабаром після зльоту. Politeka.net передає, що після авіакатастрофи ніхто не вижив.

Літак піднявся в небо з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Ірані в 6:12, а повинен був прибути в “Бориспіль” близько 8:10. Але авіалайнер розбився в 60 кілометрах від Тегерана, столиці держави. Більше того, за кілька хвилин до катастрофи він зник з радарів.

Як повідомили в МЗС України, цим рейсом летіли 176 осіб, з яких 11 - українці. На борту також виявилися громадяни Ірану, Канади, Швеції, - Німеччини, Афганістану і Великобританії.

"Списки пасажирів будуть розміщені на веб-сайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їх перебування на борту повітряного судна. Авіакомпанія висловлює щирі співчуття сім'ям постраждалих у результаті авіакатастрофи і робити все можливе для надання підтримки родичам і близьким потерпілих. Починаючи з сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ прийняла рішення про призупинення виконання власних рейсів в Тегеран на невизначений термін", - оголосили представники МАУ.

Після трагедії українці та іноземні гості не зможуть полетіти в Іран. Скільки триватимуть такі обмеження - поки неясно. Пасажири мають законне право здати квитки, якщо встигли придбати їх раніше. Багато українців заявили в соцмережах, що планують повернути свої гроші. Але здати проїзний документ можна лише дотримуючись суворих правил. Варто ознайомитися з ними, щоб не залишитися в збитку.

Як здати або обміняти онлайн-квитки МАУ

Мабуть, найголовніша вимога для здачі квитків на літак: повернути документ можна лише в тому місці, де він був придбаний. Тільки в цьому випадку “Міжнародні авіалінії” пасажиру повернуть всі або хоча б частину грошей.

В 2020 році багато українців воліють оплачувати послуги онлайн. Тут існують важливі нюанси. Квиток, який придбали на офіційному сайті МАУ, можна повернути там же. Для цього необхідно звернутися в Сервісний центр авіакомпанії. В меню інтернет-порталу є розділ “Інформація”. У другій колонці знаходиться кнопка “Повернення коштів за квитки”.

Після натискання сайт перенесе користувача на сторінку з корисною інформацією. Там же є посилання на форму зворотного зв'язку з великою кількістю тем. У випадку з Іраном знадобляться дві: “Повернення квитка” і “Якщо мій рейс скасовано”. Відправивши таку форму, українець незабаром отримає інструкції від МАУ. Врахуйте, електронний квиток можна повернути не пізніше, ніж за 72 години до відправлення. Для рейсів з Вірменії, Азербайджану і Казахстану крайній термін - за добу від вильоту.

Куди МАУ повертає кошти

У випадку з безготівковою оплатою (на тому ж сайті), авіакомпанія відправить гроші відправлять тільки на ту саму банківську картку, з якої вони надійшли. У касі компенсація виплачується лише особам, на яких оформлені квитки. Засоби без проблем повернуть на рахунок підприємства чи установи, якщо поїздка оплачена безготівковим розрахунком. Якщо ж оплачує авіапереліт спонсор, то для повернення грошей він повинен при оформленні відправити повідомлення про попередню оплату.

Щоб отримати гроші, необхідно показати посвідчення особи і підтвердити своє право на отримання коштів. Якщо авіакомпанія не може повернути кошти відразу вона зобов'язується зробити це з відсрочкою - не пізніше, ніж через сім днів після звернення клієнта.

Умови повного і часткового повернення грошей

Правила повітряних перевезень авіакомпанії передбачають повернення повної вартості квитка. У них прописані всі умови, коли пасажир може розраховувати на компенсацію.

МАУ зобов'язана повернути всю суму, якщо затримка рейсу становить більше п'яти годин. Для цього пасажиру потрібно звернутися в касу, де він придбав документ або до туристичного оператора, якщо рейс чартерний.

Ті ж правила діють, якщо виліт літака перенесли більш, ніж на п'ять годин. Неважливо, пізніше або раніше початкового часу. Гроші повернуть ще і в тому разі, якщо рейс зовсім скасували або змінили його маршрут. Повна компенсація належить пасажирам, якщо авіакомпанія неправильно оформила документи, не змогла забезпечити належний клас обслуговування або тип літака. Клієнти можуть зажадати гроші в разі хвороби (своєї або близького родича), але для цього потрібно надати медичну довідку.

Бувають випадки, коли авіакомпанія погоджується віддати тільки половину вартості поїздки. 50% від суми повернуть, якщо зможуть запропонувати рейс за іншим маршрутом, який прибуває на місце призначення не пізніше, ніж:

на 2 години - для відстані до 1500 кілометрів;

на 3 години - для відстані від 1500 до 3500 кілометрів;

на 4 години - для відстані більше 3500 км.

В правилах передбачено також непередбачені обставини (форс-мажор), які трапляються не з вини авіакомпанії. Крім того, гроші не повернуть, якщо попередили про скасування рейсу за два тижні або раніше. Але при цьому від 7 до 14 днів до вказаної дати МАУ повинна запропонувати альтернативний маршрут з вильотом не пізніше, ніж через дві години, і прибуттям не пізніше, ніж через чотири години. Якщо ж компанія скасовує рейс за тиждень або менше - зобов'язана запропонувати рейс не раніше, ніж за годину до часу, вказаного у квитку. Літак повинен прибути в аеропорт призначення не пізніше, ніж через дві години.

Якщо ж пасажир прокотився по маршруту частково - він має право на повернення невикористаних коштів за тарифами МАУ в залежності від місця, де довелося відмовитися від подальшого перельоту. Ця можливість діє тільки при поїздках в один бік.

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