Из-за катастрофы авиарейса 752 "Тегеран - Киев" 8 января компания “Международные авиалинии Украины” приостановила рейсы в Иран. Чтобы не потерять деньги, пассажирам придется вернуть билеты.

По словам представителей МАУ, авиационная катастрофа произошла после поломки двигателя Boeing вскоре после взлета. Politeka.net передает, что после крушения никто не выжил.

Самолет поднялся в небо из международного аэропорта Имама Хомейни в Иране в 6:12, а должен был прибыть в “Борисполь” около 8:10. Но авиалайнер разбился в 60 километрах от Тегерана, столицы государства. Более того, за несколько минут до катастрофы он исчез с радаров.

Как сообщили в МИД Украины всего этим рейсом летели 176 человек, из которых 11 - украинцы. На борту также оказались граждане Ирана, Канады, Швеции, - Германии, Афганистана и Великобритании.

"Списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна. Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - объявили представители МАУ.

После трагедии украинцы и иностранные гости не смогут улететь в Иран. Сколько продлятся такие ограничения - пока неясно. Пассажиры имеют законное право сдать билеты, если успели приобрести их ранее. Многие украинцы заявили в соцсетях, что планируют вернуть свои деньги. Но сдать проездной документ в Украине можно лишь соблюдая строгие правила. Стоит ознакомиться с ними, чтобы не остаться в убытке.

Как сдать или обменять онлайн-билеты МАУ

Пожалуй, самое главное требование для сдачи билетов на самолет: вернуть документ можно лишь в том месте, где он был приобретен. Только в этом случае “Международные авиалинии” вернут пассажиру все или хотя бы часть денег.

В 2020 году многие украинцы предпочитают оплачивать услуги онлайн. Тут существуют важные нюансы. Билет, который приобрели на официальном сайте МАУ, можно вернуть там же. Для этого необходимо обратиться в Контактный центр авиакомпании. В меню интернет-портала есть раздел “Информация”. Во второй колонке находится кнопка “Возвращение средств за билеты”.

После нажатия сайт перенесет пользователя на страницу с полезной информацией. Там же есть ссылка на форму обратной связи с большим количеством тем. В случае с Ираном пригодятся две: “Возвращение билета” и “Если мой рейс отменен”. Отправив такую форму, украинец вскоре получит инструкцию от МАУ. Учтите, электронный билет можно вернуть не позднее, чем за 72 часа до отправления. Для рейсов из Армении, Азербайджана и Казахстана крайний срок - за сутки от вылета.

Куда МАУ возвращает средства

В случае с безналичной оплатой (на том же сайте), авиакомпания отправит деньги отправят только на ту же банковскую карту, с которой они поступили. В кассе компенсация выплачивается только лицам, на которых оформлены билеты. Средства без проблем вернут на счет предприятия или учреждения, если поездка оплачена безналичным расчетом. Если же авиаперелет оплачивает спонсор, то для возврата денег он должен при оформлении отправить сообщение о предварительной оплате.

Чтобы получить деньги, необходимо показать удостоверение личности и подтвердить свое право на получение средств. Если авиакомпания не может вернуть средства сразу она обязуется сделать это позже - не позднее, чем через семь дней после обращения клиента.

Условия полного и частичного возврата денег

Правила воздушных перевозок авиакомпании предусматривают возврат полной стоимости билета. В них прописаны все условия, когда пассажир может рассчитывать на компенсацию.

МАУ обязана вернуть всю сумму, если задержка рейса составляет более пяти часов. Для этого пассажиру нужно обратиться в кассу, где он приобрел документ или к туристическому оператору, если рейс чартерный.

Те же правила действуют, если вылет самолета перенесли более, чем на пять часов. Неважно, позже или раньше изначального времени. Деньги вернут еще и в том случае, если рейс совсем отменили или изменили его маршрут. Полная компенсация полагается пассажирам, если авиакомпания неправильно оформила документы, не смогла обеспечить должный класс обслуживания или тип самолета. Клиенты могут потребовать деньги в случае болезни (своей или близкого родственника), но для этого нужно предоставить медицинскую справку.

Бывают случаи, когда авиакомпания соглашается отдать только половину стоимости поездки. 50% от суммы вернут, если смогут предложить рейс по другому маршруту, который прибывает в место назначения не позже, чем:

на 2 часа - для расстояния в 1500 километров;

на 3 часа - для расстояния от 1500 до 3500 километров;

на 4 часа - для расстояния более 3500 км.

В правилах предусмотрены также непредвиденные обстоятельства (форс-мажоры), которые случаются не по вине авиакомпании. Кроме того, деньги не вернут, если предупредили об отмене рейса за две недели или раньше. Но при этом от 7 до 14 дней до указанной даты МАУ должна предложить альтернативный маршрут с вылетом не позднее, чем через два часа, и прибытием не позднее, чем через четыре часа. Если же компания отменяет рейс за неделю или меньше - обязана предложить рейс не ранее, чем за час до времени, указанного в билете. Самолет должен прибыть в аэропорт назначения не позже, чем через два часа.

Если же пассажир прокатился по маршруту частично - он имеет право на возврат неиспользованных средств по тарифам МАУ в зависимости от места, где пришлось отказаться от дальнейшего перелета. Эта возможность действует только при поездках в одну сторону.

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