В трагедії з українським Боїнгом помітили російський слід, адже не можна виключати жодної з існуючих версій, поки не буде доведено протилежне

Вранці 8 січня український літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії" (МАУ), на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Як повідомляє Politeka.net свою думку висловив про причини аварії блогер і дипломат Вадим Трюхан на особистій сторінці Facebook.

Він виділив основні версії, які, на його думку, найімовірніше стали причиною краху Боїнга. Це може бути підрив вибухового пристрою безпосередньо на борту Боїнга. Також не виключено, що літак зіткнувся з дроном або ж збиття літака помилково іранськими ВВС. Може бути і умисне збивання з метою звинуватити у всьому США.

Дипломат також вгледів російський слід у катастрофі українського Боїнга:

"Умисне збиття літака російськими диверсантами заради провокації поглиблення кризи на Близькому Сході, який призведе до зростання цін на нафту та обміну масштабними ракетними ударами між Іраном, з одного боку, і США, і Ізраїлем з іншого", - написав Вадим Трюхан на своїй особистій сторінці в мережі.

Крім того, Трюхан назвав і популярну версію про технічну несправність літака через яке могло статися загоряння двигуна. Дипломат не виключив і версію з зіткненням літака з птахами.

Дипломат зазначає, деякі з цих версій можуть виглядати фантастично, проте кожна в тій чи іншій мірі має право на життя.

Нагадаємо, про крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко в пастці.

Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном

Також Politeka писала, що український літак зі 180 пасажирами звалився після зльоту: трагедія потрапила на відео.