В трагедии с украинским Боингом заметили российский след, ведь нельзя исключать ни одной из существующих версий, пока не будет доказано обратное
Утром 8 января украинский самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Как сообщает Politeka.net свое мнение высказал о причинах крушения блогер и дипломат Вадим Трюхан на личной странице в Facebook.
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Он выделил основные версии, которые, по его мнению, вероятнее всего стали причиной крушения Боинга. Это мог быть подрыв взрывного устройства непосредственно на борту Боинга. Также не исключено, что самолет столкнулся с дроном или же сбивание самолета по ошибке иранскими ВВС. Может быть и умышленное сбивание с целью обвинить во всем США.
Дипломат также углядел российский след в крушении украинского Боинга:
"Умышленное сбивание самолета российскими диверсантами ради провокации углубления кризиса на Ближнем Востоке, который приведет к росту цен на нефть и обмену масштабными ракетными ударами между Ираном с одной стороны и США, и Израилем с другой", - написал Вадим Трюхан на своей личной странице в сети.
Кроме того, Трюхан назвал и популярную версию о технической неисправности самолета из-за которого могло произойти возгорание двигателя. Не исключил дипломат и версию со столкновением самолета с птицами.
Дипломат отмечает, некоторые из этих версий могут выглядеть фантастически, однако каждая в той или иной степени имеет право на жизнь.
Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.
Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном
Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.