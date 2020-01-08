В трагедии с украинским Боингом заметили российский след, ведь нельзя исключать ни одной из существующих версий, пока не будет доказано обратное

Утром 8 января украинский самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Как сообщает Politeka.net свое мнение высказал о причинах крушения блогер и дипломат Вадим Трюхан на личной странице в Facebook.

Он выделил основные версии, которые, по его мнению, вероятнее всего стали причиной крушения Боинга. Это мог быть подрыв взрывного устройства непосредственно на борту Боинга. Также не исключено, что самолет столкнулся с дроном или же сбивание самолета по ошибке иранскими ВВС. Может быть и умышленное сбивание с целью обвинить во всем США.

Дипломат также углядел российский след в крушении украинского Боинга:

"Умышленное сбивание самолета российскими диверсантами ради провокации углубления кризиса на Ближнем Востоке, который приведет к росту цен на нефть и обмену масштабными ракетными ударами между Ираном с одной стороны и США, и Израилем с другой", - написал Вадим Трюхан на своей личной странице в сети.

Кроме того, Трюхан назвал и популярную версию о технической неисправности самолета из-за которого могло произойти возгорание двигателя. Не исключил дипломат и версию со столкновением самолета с птицами.

Дипломат отмечает, некоторые из этих версий могут выглядеть фантастически, однако каждая в той или иной степени имеет право на жизнь.

Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.

Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном

Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.