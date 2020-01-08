Ясновидиця Марина Абравитова зробила пророкування долі президента Білорусі Олександра Лукашенко на 2020 рік

Провісниця заявила, що Лукашенко господарник і господар Білорусі. Він розуміє, який бачить країну. При цьому президента можна назвати майстром своєї справи, передає Samo.vazhno.

"Я б сказала, що він господарник і господар своєї країни, так як чітко розуміє, яка повинна бути його країна, що кому треба і як треба діяти. Всі виконують поставлені їм завдання, всім цим він чітко керує і у нього все це працює без збою. У цьому він просто майстер", – заявила Абравитова.

Лукашенко належить довго жити. Це стосується і тієї сфери, яка не стосується політики.

"Життя у нього буде довгою, так і всі члени родини будуть жити добре. Більше того, він сам по собі живе і насолоджується. Він знає толк в житті і в цілому не збирається жити якось інакше", - додала ясновидиця.

Лідер Білорусі є різносторонньою людиною. Він любить мистецтво і розбирається в кулінарії. Лукашенко читає багато книг, а також відвідує театр і різні виставки. Робить він це з особистого інтересу, а не для того, щоб сподобатися людям.

"На його полі часто виникають люди, які хочуть цим скористатися, знаючи його, так сказати, пристрасті. Натискаючи на потрібні кнопки, вони намагаються використовувати це у своїх цілях. Ну знову-таки, у них нічого не виходить. Президент відразу включає прикордонника", – наголосила провісниця.

Також Абравитова додала, що літній вік Лукашенко скоро нагадаємо про себе. Восени у нього будуть серйозні проблеми зі здоров'ям. Лукашенко потрапить в лікарню, де йому належить тривале лікування.

"Його образ життя побудований так, що він постійно знаходиться в напрузі. Він правильно харчується і висипається, але все це не врятує його від кризового періоду саме восени. З тих пір і до кінця життя він буде займатися плановим лікуванням", – уклала таролог.

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