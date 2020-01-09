Через різницю в календарних стилях, українці звикли зустрічати Новий рік двічі. У ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік. Цей звичай продовжується і в 2020 році.

Щоб правильно зустріти свято і отримати хороші емоції - важливо знати його історію, традиції та речі, які не можна робити.

Історія Старого Нового року

Історія Старого Нового року дуже схожа на історію Різдва. В 1918 році практично весь цивілізований світ перейшов на більш точний григоріанський календар. Різниця з застарілим, юліанським, склала 13 днів. У зв'язку з цим постало питання, якого числа ставити важливі свята. Багато країн почали відзначати Різдво Христове та Новий рік майже на два тижні раніше - 1 січня і 25 грудня.

Але такий порядок не влаштував усіх. Консервативна православна церква вирішила не переносити дати. В першу чергу, головного християнського свята - Різдва. Українці, грузини, молдавани, росіяни, вірмени і багато інші народи досі відзначають цю подію 7 січня. А от з Новим роком все складніше. Усі згадані країни почали зустрічати його 1 січня. А 13-14 січня люди знову сідають за святковий стіл і відзначають Старий Новий рік.

У православних християн це ще й день пам'яті преподобної Меланії. Свято називають також вдень Меланки. До того ж, раніше 14 січня відзначали День Святого Василя. Частина традицій перетекли в Старий Новий рік. Варто зазначити, що в Україні Старий Новий рік за довгий час обріс національними особливостями і унікальними звичаями, про які піде мова в цьому матеріалі.

Традицією Старого Нового року

Від Васильєва дня у спадок дістався так званий Щедрий вечір. Згідно з віруваннями, на Старий Новий рік потрібно накривати максимально багатий і красивий стіл. І чим щедріше буде частування, тим краще пройде весь 2020 рік. Ймовірно, саме це свято породив прислів'я: “Як новий рік зустрінеш - так його і проведеш”.

Піст закінчився ще на Різдво. Тому українці можуть поставити на стіл будь-які страви. Традиція зобов'язує приготувати запечену свиню. М'ясо цієї тварини має бути в кожному меню, адже Святий Василь вважається покровителем свинарів. Раніше господині готували пшеничну кашу з м'ясом, млинці та пироги, запрошували на вечерю сусідів і близьких. Існувало повір'я, що той, хто накриє напишніший стіл, весь рік буде щасливим.

Раніше новорічну ялинку заступав особливий оберіг - "дідух". Він робиться у вигляді ляльки з сіна або соломи. Дідуха ставлять у кутку, щоб відганяв злих духів. Деякі дотримуються традиції і зараз.

Ще одна традиція, яка збереглася в Україні з далеких часів - готувати вареники з сюрпризами. Разом зі звичайною начинкою тісто можна “упакувати” невеликі предмети. Вони будуть символізувати сферу, в якій людину чекає удача. Наприклад, монета пророкує грошове благополуччя, щось солодке - велику любов, квасоля або горох - народження дитини, перчинка - гострі відчуття. Головне, щоб гості їли акуратно і вчасно помітили символічний подарунок.

Як і в будь-який інший свято, Старий Новий рік прийнято бажати близьким усіляких благ. Привітання можна подати у формі листівки, подарунка, усно: у віршах, прозі або тості. Прикольні побажання особливо цінні, адже відзначати краще в теплій та веселій атмосфері.

13 січня в Україні з давніх часів проводять обряд сватання. В цей день молодий чоловік, який раніше отримав відмову (“гарбуза”), отримував ще один шанс і мав право посвататися до тієї ж дівчині. Прикмети кажуть, що якщо пара домовитися зіграти весілля саме на Старий Новий рік - то сімейне життя буде счатливой.

Дівчата ж здавна чекають свята, заради Святочного ворожіння. У ніч на 13-е січня проводять обряди, щоб дізнатися судженого. Існує багато способів. Зрештою, для багатьох ворожіння - просто приємне дозвілля.

Після закінчення Старого Нового року прийнято прибирати прикраси і виносити новорічну ялинку. Цей день завершує цикл свят. А традиція допомагає українцям подолати святкую лінь і повернутися до роботи.

Щедрування та посівання на Старий Новий рік

Від дня Меланки українці зберегли щедрування і віншування земляків разом з козою ввечері 13 січня. Це багато в чому виглядає, як коляда на Різдво. За традицією, група людей вбирається в костюми і відправляється по домівках знайомих і навіть чужих людей, щоб виконувати “щедрівки” (майже те ж, що і колядки).

Шедрування зазвичай супроводжується сценкою. У ролях: преподобна Меланія (повинен грати хлопець), дід Василь, коза, символізує місяць. Крім того, у поданні можуть брати участь цигани або інші яскраві персонажі. Ніхто не забороняє вносити корективи в сценарій, але традиційний сюжет такий: баба Меланка лається з Василем, доїть козу.

А вранці 14 січня хлопчики і юнаки “посівають”. Вони ходять до родичів, хрещених і сусідам, розсипають по кімнатах будинку зерно і кажуть привітання. “Посівалки” часто пишуть у віршах. Прийнято бажати доброго врожаю, здоров'я, фінансового благополуччя, порядку в господарстві. За це господарі пригощають посівальників, дарують невеликі подарунки або гроші (хоча останнє часто не схвалюється).

Потрібно заздалегідь визначитися, чим “засівати”, і підготувати пристойний запас. Буде прикро, якщо зерно закінчиться в першому ж будинку. Традиції не змушують хлопців використовувати насіння конкретних зернових. Це може бути пшениця, ячмінь, овес і навіть рис. Носити зерно потрібно в мішках або великих рукавицях. Незалежно від вибору, “контейнерів” повинно бути два. В одному - насіння, якими засівають, а інший - для частувань. При цьому не можна посівати голими руками.

Прикмети на Старий Новий рік, чого не можна робити

В Україні на свята часто передбачали погоду. Згідно з повір'ями, південний вітер 13 січня обіцяє теплий і м'який рік. Західний - буде вдосталь риби і молока. А безхмарне нічне небо вказує на багатий урожай ягід.

Є прикмета, що якщо людина з багатодітної сім'ї входить в будинок першим - до кінця року господарів чекає благополуччя. Тому його роблять почесним гостем.

Старий Новий рік заборонено:

Прибирати зерно після “засівання” до заходу сонця, а то всі побажання зійдуть нанівець.

Брати і давати грошей в борг, інакше застрягнеш в борговій ямі на цілий рік.

Святкувати тільки з жінками, це загрожує нещастям і самотністю.

Впускати жінку в будинок першою, інакше господарів настигне лихо.

Вирішувати фінансові питання - будь-які дії в цій сфері можуть обернутися катастрофою.

Прибирати або виносити сміття разом з ним може втекти з дому щастя.

Ставити на стіл страви з птиці або риби - це мало поширене повір'я. Але подейкують, що після такого частування удача “відлітає” та “випливає” з дому.

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