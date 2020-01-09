Добро пожаловать на обратную сторону Луны или в мир наших сновидений: эти сны нам снятся чаще остальных

Порой, сюжеты наших снов настолько странные, что ни один сонник не сможет расшифровать их. Но, все же, эксперты смогли раскрыть секреты основных сценариев наших сновидений, пишет Clatch.

Этим серьезно занялась доктор-сомнолог из Австралии Мартина Кочиан, которая специализируется на интерпретации и анализе различных снов.

Она выделила 4 самых популярных сценариев сна:

падение с высоты,

секс,

преследование,

выпадение зубов.

Что касается последнего — если человек видит во сне потерю своих зубов в результате какого-то несчастного случая — чаще всего, это символизирует тревожное состояние в жизни.

Вполне возможно, что ты сейчас переживаешь серьезные изменения, которые заставляют тебя переживать. Кстати, похожее толкование имеет сон, в котором кто-либо умирает: ты просто пытаешься сопротивляться каким-то жизненным переменам.

Если снится преследование — это значит, что в реальной жизни ты упрямо пытаешься убежать или скрыться от чего-то, или от каких-то проблем. Кроме того, чувство преследования — это символ вины.

Что касается падения с высоты: чаще всего такой сон говорит о нехватке контроля над собой в повседневной жизни.

И, наконец, самые яркие и запоминающиеся сновидения — те, которые связаны с сексом. Вопреки распространенному мнению, это не значит что они снятся только озабоченным людям, и тем, которые страдают «нехваткой» секса. На самом деле, такой сон, в основном, говорит о том, что пора бы внести в вашу сексуальную жизнь с партнером немного разнообразия.

Сон, в котором тебе изменяют — на самом деле, говорит не о реальной измене, а о твоем недоверии и неуверенности в ваших отношениях.

А вот если тебе снится, как ты изменяешь своему парню или мужу с другим мужчиной — это не всегда символизирует твое желание вступить с этим человеком в интимную связь. Возможно, тебе просто интересны какие-то личностные качества мужчины.

К слову, ученые доказали, что у мужчин, которые спят голышом более здоровая сперма. Сон без одежды в прохладных условиях помогает репродуктивной части мужского организма функционировать лучше.

Для женского здоровья сон в стиле «ню» полезен тем, что клетки молочницы начинают гибнуть, а в теплой среде происходит как раз наоборот. Чем свободнее ты себя чувствуешь в постели, тем лучше.

Напомним, зачем нам снятся сны: значение ночных видений для человека.

Как сообщала Politeka, можно сделать сон более полезным: раскрыт простой секрет.

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