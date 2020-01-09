Бытовая техника и другая электроника безопасны только при соблюдении мер осторожности
В современном мире людей интересуют ответы на массу вопросов, несколько из которых не обходят стороной бытовой техники. Безопасна ли микроволновка, роутер и другая электроника — эти темы волнуют некоторых особенно.
Конечно, если соблюдать правила безопасности, то никакая беда не грозит.
У мобилок есть лучи, которые воздействуют на мозг. Достаточно всего 15–30 секунд во время разговора, чтобы ощутить их влияние. Однако выход есть — наушники, которые способны защитить от осложнений.
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Микроволновки создают две частоты для разогрева еды, а также электромагнитное поле. По словам специалистов, чтобы не почувствовать вреда, стоит отойти от печки на полтора-два метра.
А ставить роутеры лучше в коридоре или кухне, в трех метрах от спален. Прибор обладает одним из самых опасных источников электромагнитного излучения.
По мнению экспертов, люди, рассказывающие о «лучах смерти», часто страдают параноидальным или паранойяльным расстройством.
Напомним, биологи из австралийского университета Квинсленда в Брисбане провели опыты на крысах, в результате которых было проверено воздействие алкоголя на растущий эмбрион.
Исследователи использовали специально выращенных самок, а когда дождались течки, разделили их на две группы. Первая часть содержалась на нормальной диете, а вторая — пила растворы спирта. Через четыре дня к крысам пустили самцов, которые оплодотворили грызунов.
Биологи стали наблюдать за развитием плода. Вследствие эксперимента выяснилось, что спиртное замедляет формирование сосудов на 17%. Поэтому зародыш получает меньше биологически значимых элементов (нутриентов).
Даже маленькой дозы алкоголя хватило, чтобы у крыс обнаружили серьезные нарушения в развитии плаценты.
Отметим, последнее время ученые активнее изучают, как способ жизни матери влияет на будущих малышей. Научные сотрудники выясняют, как вредные привычки и настроение женщины влияют на плод. Кроме того, идут исследования о предрасположенности малыша к различным болезням и проблемам.
В частности, ожирение матери может стать причиной предрасположенности к лишнему веса у ее детей. А алкоголь и курение повреждает структуру белковой «обертки» их ДНК. Также плохие привычки повышают риски выкидыша и внезапной смерти младенца в первые годы его жизни.
Напомним, кому и почему категорически запрещены каши: гречка, рис и овсянка.
Как сообщала Politeka, ученые рассказали о последствиях домашних родов.
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