Телеканалы "Прямой" и "Пятый" перед Новым годом показали вместо поздравления президента Владимира Зеленского поздравление его предшественника - Петра Порошенко



На это обратил внимание юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в facebook, передает Politeka.net



"Друзья, говорят на нескольких телеканалах, показывали вот этот "Шедевр". Я надеюсь, что никто его так и не Смотрел)", - пописал свой пост.





Пользователи сети довольно негативно оценили такую идею экс-президента Украины.



" Нет что вы? Как встретишь, так и проведёшь. Я шо враг себе?", "Не, нам было не до него , мы смотрели речь президента, а кто этот пьяный дедуган не знаем", "Ему пора уже с зоны передавать привет своим кентам", "При этой болезни его потомки не имеют права иметь потомков.", "Кто он такой что бы на него смотреть, и что он может сказать ???", "Какое оно мстительное и гадкое, душа гнилая! Хочеться о нём забыть, а оно всё ровно о себе напоминает ну бл#ть одним словом клоун с погорелого цирка!","Впервые в мировой практике человек не может понять, что он не президент.", - писали под постом блогера.



