На телеканал «Прямой», который связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко, нагрянет внеплановая выездная проверка
Проверять редакцию приедут представители Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает «Укринформ».
Причиной стала жалоба, которую получил Нацсовет на действия и слова ведущего телеканала Сергея Пояркова. Тот в программе «Поярков News» посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань. В частности, он называет президента "зеленое чмо", Украину – "страной тупых индейцев" и так далее.
Он также припомнил президенту игру на рояле, сравнил его с американским президентом Бушем не в пользу украинского лидера, а также призвал его извиниться перед Звиробий и Фединой.
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Поярков вставил в программу клип Эминема Mosh, в котором Эминем требовал от тогдашнего президента Буша вывести войска из Ирака, а затем вручить ему АК-47 и отправить самого участвовать в войне.
«Зеленский и ваша команда, смотрите клип Эминема! Если не будете исполнять мою команду ‒ там все написано! Вы ‒ моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!» – разошелся он.
По словам зампредседателя Нацсовета Ольги Герасимьюк, мониторинг зафиксировал трансляцию и определенные высказывания.
Сергей Костинский, член Нацсовета, назвал вопрос политическим, поскольку он касается личности главы государства. Он назвал сюжет «негодным» и не для эфира, однако отметил, что последние пять лет Нацсовет не адвокатировал публичных личностей, в том числе и президента Украины.
Герасимьюк же подчеркнула, что пришло время подать сигнал о недопустимости таких вещей. В сюжете Пояркова она увидела не только политический подтекст, но и нарушение всех этических стандартов журналистики.
«Речь идет не только о Президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, наносимого всей стране, которые очень негативно влияют на создание ее имиджа, а также в международных сообществах», – подчеркнула она.
Обсудив сюжет, пятеро членов Нацсовета проголосовали за внеплановую проверку канала, двое воздержались.
Напомним, Порошенко попытался отомстить Зеленскому за Новый год и поплатился.
Как сообщала Politeka, рейтинг Зеленского катится вниз вслед за Порошенко.
Также Politeka писала, что украинский писатель втоптал в грязь 8 Марта.