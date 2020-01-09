З'явилися перші висновки української комісії щодо катастрофи літака МАУ в Ірані

Так за даними державною комісії, що створена в Україні для розслідування катастрофи літака відомо, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook українського журналіста Юрія Бутусова. Так оглядач цитує висновки експертів, посилаючись на власні джерела в комісії:

«В даний час наша група прибула на місце, куди звозять уламки літака», - йдеться у повідомленні джерела.

Начальник управління цивільної авіації Ірану Алі Абідзаде представив попередню інформацію, яка відома зараз іранцям. Літак вилетів в 6:13, але через 5 хвилин на висоті 2400 метрів літак почав падати, загорівся і потім розбився:

«В даний час я спостерігаю обидва двигуни літака - і не бачу на них слідів пожежі. Сюди доставлені фрагменти правого крила - там теж немає слідів пожежі. Тобто версія несправності двигунів, вибуху двигунів, на даний момент не підтверджується. Літак горів - але версія виходу з ладу двигунів не підтверджується», - додає джерело.

Раніше експерт Володимир Кабанячий в блозі написав, що деякі ЗМІ послалися на нібито технічні неполадки літака. Інші ЗМІ, наприклад, незалежне британське інтернет-видання «The Independent», не виключає вплив «зовнішніх факторів»:

"На мою думку, версія про технічні неполадки літака, або помилки екіпажу суперечить уже відомим фактам".

По-перше, вважає експерт, на оприлюднених відеозаписах видно, що на висоті близько 3000 метрів на борту літака виникла пожежа, причини якої поки невідомі. Незрозуміло, чому відразу після виникнення пожежі на борту літака і його падіння на землю відсутні які-небудь переговори екіпажу з диспетчерською службою аеропорту Тегерана? Що сталося з екіпажем після виникнення нештатної ситуації?

Отже, які попередні висновки на 9 січня, 14.00:

1. Літак вийшов з ладу, на його борту виникла пожежа, але не в результаті несправності двигунів, а в результаті іншої причини. Таким чином, причини виникнення пожежі на борту не відомі. Але судячи з усього пожежа була в салоні.

2. Літак був фактично новий, і сам по собі зв'язок і система управління, багаторазово дубльовані, вийти з ладу не могли, немає ознак несправності, про яку було б відомо наземним службам.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали заручниками ситуації через катастрофу українського літака під Тегераном.

Після трагедії були заборонені польоти цивільної авіації над країнами Близького Сходу.

Відомо, що Порошенко і Зеленський перебували в Омані і на Сейшельських островах.

За інформацією Офісу президента, Володимир Зеленський екстрено перервав свій візит в Омані і повернувся до Києва після інформації про авіакатастрофу.

Тим часом у Петра Порошенка виникли труднощі з вильотом в Україну через Доху з люксового відпочинку на Сейшельських островах.

Раніше повідомлялося, що в трагедії з українським Боїнгом помітили російський слід, адже не можна виключати жодної з існуючих версій, поки не буде доведено протилежне.

Таку думку висловив блогер і дипломат Вадим Трюхан.

Він виділив основні версії, які, на його думку, найімовірніше стали причиною аварії Боїнга. Це міг бути підрив вибухового пристрою безпосередньо на борту Боїнга. Також не виключено, що літак зіткнувся з дроном або ж збивання літака помилково іранськими ВВС. Може бути і умисне збивання з метою звинуватити у всьому США.

Нагадаємо також, 9 січня, в Україні оголошено днем ​​жалоби у зв'язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що проведе телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною для з'ясування правди щодо аварії.

Останні секунди літака МАУ, відео з камер спостереження. RIP Gepostet von Volodymyr Kompaniiets am Mittwoch, 8. Januar 2020

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.