Появились первые выводы украинской комиссии по катастрофе самолета МАУ в Иране

Так по данным государственной комиссии, которая создана в Украине для расследования катастрофы самолета, что на двигателях воздушного судна не обнаружено следов пожара.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook украинского журналиста Юрия Бутусова. Так обозреватель цитирует выводы экспертов, ссылаясь на собственные источники в комиссии:

«В настоящее время наша группа прибыла на место, куда свозят обломки самолета», - говорится в сообщении источника.

Начальник управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде представил предварительную информацию, которая известна сейчас иранцам. Самолет вылетел в 6:13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и потом разбился:

«В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается», - добавляет источник.

Ранее эксперт Владимир Кабанячий в блоге написал, что некоторые СМИ сослались на якобы технические неполадки самолета. Другие СМИ, например, независимое британское интернет-издание «The Independent», не исключает влияние «внешних факторов»:

"По моему мнению, версия о технических неполадках самолета, или ошибках экипажа противоречит уже известным фактам".

Во-первых, считает эксперт, на обнародованных видеозаписях видно, что на высоте около 3000 метров на борту самолета возник пожар, причины которого пока неизвестны. Непонятно, почему сразу после возникновения пожара на борту самолета и самого его падения на землю отсутствуют какие-либо переговоры экипажа с диспетчерской службой аэропорта Тегеран? Что случилось с экипажем после возникновения нештатной ситуации?

Итак, какие предварительные выводы на 9 января, 14.00:

1. Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате другой причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту не известны. Но судя по всему пожар был в салоне.

2. Самолет был фактически новый, и сам по себе связь и система управления, многократно дублированные, выйти из строя не могли, нет признаков неисправности, о которой было бы известно наземным службам.

Напомним, жуткая трагедия произошла 8 января. На борту самолета Boeing-737 находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа - погибли все.

Известно, что воздушное судно рухнуло на землю сразу после взлета.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали заложниками ситуации из-за крушения украинского самолета под Тегераном.

После трагедии были запрещены полеты гражданской авиации над странами Ближнего Востока.

Известно, что Порошенко и Зеленский находились в Омане и на Сейшельских островах.

По информации Офиса президента, Владимир Зеленский экстренно прервал свой визит в Омане и вернулся в Киев после информации об авиакатастрофе.

Тем временем у Петра Порошенко возникли трудности с вылетом в Украину через Доху с люксового отдыха на Сейшельских островах.

Ранее сообщалось, что в трагедии с украинским Боингом заметили российский след, ведь нельзя исключать ни одной из существующих версий, пока не будет доказано обратное.

Такое мнение высказал блогер и дипломат Вадим Трюхан.

Он выделил основные версии, которые, по его мнению, вероятнее всего стали причиной крушения Боинга. Это мог быть подрыв взрывного устройства непосредственно на борту Боинга. Также не исключено, что самолет столкнулся с дроном или же сбивание самолета по ошибке иранскими ВВС. Может быть и умышленное сбивание с целью обвинить во всем США.

Напомним также, 9 января, в Украине объявлено днем траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что проведет телефонный разговор с президентом Ирана относительно усиления сотрудничества с украинской стороной для выяснения правды относительно аварии.

Останні секунди літака МАУ, відео з камер спостереження. RIP Gepostet von Volodymyr Kompaniiets am Mittwoch, 8. Januar 2020

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.