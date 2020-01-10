У випадковість трагедії з українським Боїнгом все важче повірити

Останні дані американських спецслужб і команди розслідувачів Ballingcat показали, що український екіпаж до останнього намагався врятувати пасажирський літак. Навіть після того, як літак був обстрілний російською ракетою іранської ППО.

Як повідомляє Politeka.net, про це написав на своїй особистій сторінці в блозі Facebook український політолог Андрій Смолій.

Він також звернув увагу на те, що українська команда намагалася розгорнути пробитий літак, спробувавши сісти в аеропорту. Летіти до нього залишалася зовсім нічого: кілька хвилин. Але літак впав і вибухнув.

"Це підтверджує першу версію, що наші пілоти мужньо і професійно, можливо навіть будучи пораненими і з повним літаком людей, які вже розуміли неминучість катастрофи, намагалися посадити літак", - написав Смолій в своєму блозі.

Американські дослідники вже знайшли ймовірне місце, де була запущена ракета. За даними досліджень вона була запущена за 6.5 км від місця, де сталася трагедія. Крім того, вони припустили, що на цьому місці може перебувати секретна база IRSG.

Політолог також висловив думку, що якщо це була російська ракета, то не можна виключати, що Росія точно у всьому цьому брала участь.

"Незважаючи на те, що як правило в російських систем ППО залучені російські військові, то участь держави-агресора майже очевидна. І я навіть мало вірю у випадковість цієї трагедії. Там де задіяна Росія - там завжди трагедії і морок", - резюмував політолог.

Нагадаємо, катастрофа українського Боїнга під Тегераном: українські чиновники програли бій, фатальні деталі

Як повідомляла Politeka, крах українського Боїнга в Ірані: з'явилися нові кадри трагедії, "вогненні спалахи і..."