Листівка з віршами чи прозою - приємне вітання на будь яке свято

Народження такого свята, як Старий Новий рік, безпосередньо пов'язано зі становленням нового літочислення — переходом з Юліанського календаря на Григоріанський (XVI ст.). Зустрічається це свято з великим розмахом, а з урахуванням дня Меланки, привітань розлітається в два рази більше.

Кожне свято — це привід привітати друзів і близьких, побажати їм домашнього тепла, затишку, любові, щастя, радості, міцного здоров'я, душевної рівноваги. У Старий Новий рік прийнято не тільки відсилати один одному листівки, гіфки, вірші, прозу, але ще й посівати, щедрувати, водити Меланку, показуючи різні казкові вистави.

Свято Старого Нового року прийнято відзначати з 13 на 14 січня. Це обумовлено тим, що різниця між Юліанським (старим) і Григоріанським (новим) календарями складає 13 днів. Крім привітань, традиційним вважається накривати святковий стіл. На ньому повинні бути вареники, випічка і щедра кутя.

Привітання зі Старим Новим роком в листівках

Листівка — найпростіший, оригінальний і найпопулярніший спосіб привітати всіх зі святом. Зазвичай, разом з листівкою люди відсилають супровідний текст. Так, листівка може являти собою просту красиву тематичну картинку.

Якщо адресат не любить довгих повідомлень і привітань, можна підібрати картинку з коротким написом: «Вітаю зі Старим Новим роком», або навіть «Веселих свят».

Невеличке привітання можна відправити кому завгодно, будь то колеги по роботі, однокласники, однокурсники, або друзі.

Дуже популярною вважається листівка з віршем. Казкова картинка з приємним текстом здатна змусити посміхнутися навіть найсумнішу людину.

Привітати зі святом друзів і близьких можна жартівливо. Так, на листівці можна написати прикольні віршики. Радісний настрій на Старий Новий рік — відмінний початок нового календарного.

Якщо планується привітати батьків або свою половинку, варто вибрати гарний вірш, написаний на приємній листівці.

Вірші для привітання

Листівки з наступаючим 2020, хоч і за старим календарем, повинні бути душевними і яскравими, а вірш — це відмінний спосіб доповнити привітання. Якщо текст буде читатися особисто, варто додати музичний супровід. Зачитувати самому коротке побажання не варто, ніхто не оцінить.

Вірш для привітання групи людей:

З Старим Новим роком вас вітаю,

Вам чудес усім бажаю!

Щоб у вашій теплій хаті,

Ви завжди були багаті.

Красувались на столі,

Паляниці немалі.

Радість щоб була у вас,

Щоб добро було весь час!

І у вашій щоб оселі

Всі були завжди веселі!

Красивий вірш для конкретної особи, будь то друг, подруга, родич або простий знайомий. Для співробітників краще вибирати прості листівки, бо далеко не завжди «від душі» сприймається належним чином.

Хай удачі та достатки,

Сьогодні зайдуть в твою хатку,

Хай здоров’я прибуває,

Щастя ніколи не минає,

Веселощів на кожнім кроці,

В старому Новому році!

Замість листівки можна зробити гарне фото. Наприклад, одягнутися дідом морозом, та надіслати свою фотографію друзям або родичам. Побажання написати в супровідному листі.

Поздоровлення в прозі

Прозу легко можна написати самостійно. Але при цьому, не слід сильно затягувати привітання. Дітям краще читати і відправляти вірші, прозу вони не оцінять. Також їм важлива красива картинка. Для дорослих можна підібрати і жарт, головне враховувати особливості адресата.

«Нехай Старий Новий рік принесе тобі успіх, стабільність, щастя і море позитивних вражень. Бажаю, щоб у тебе все було, а тобі за це нічого не було. Зі святом!»

Прозою можна привітати і велику компанію, особливо якщо оформити все як тост.

«Вітаю вас з загадковим і дивовижним святом — Старим Новим роком. Нехай цей свято принесе у ваше життя багато приємних чудес, нових гарних спогадів, яскравих фарб. Бажаю, щоб всі мрії перетворювалися в реальність, здоров'я було міцніше сталі, а казка ніколи не закінчувалася!

Якщо прозу необхідно помістити на листівку, краще всього скоротити текст до мінімуму.

«Старий Новий рік — це привід ще раз привітати один одного, так от, з святом вас рідні! Бажаю посмішок і щастя, завжди гарного настрою!»

Проза на корпоративному гулянні і зовсім незамінна.

«Колеги! Хочу привітати вас усіх з наступаючим Старим Новим роком! Бажаю вам реалізації ідей і свого потенціалу, стабільності і процвітання, кар'єрного зростання, тепла і щастя в домі!»

Оригінальні привітання

Якщо прості, стандартні привітання більше не вражають, значить пора підключати творчість і креативність. Не обов'язково придумувати щось надприродне. Це можуть бути відеопривітання, як записані самостійно, так і безкоштовні з Інтернету. Можна взяти кращі картинки і зробити колаж, додавши красиву музику і супровідний лист.

Чоловікові на картинках можна зобразити великий торт зі Снігуркою всередині, а жінці молодого Діда Мороза. Дітям можна подарувати 3D листівку, яка розкриваючись створює об'ємну картинку.

Дівчині, разом з листівкою, можна подарувати гарні квіти, взимку вони особливо тепло сприймаються. В листівку варто вкладати який-небудь приємний бонус. Це може бути сертифікат на покупки або в SPA салон, квиток в кіно і т.д.

Якщо привітання здійснюється за допомогою месенджера, не варто обмежуватися однією лише листівкою, віршем, прозою, гіф, або відео. Краще зробити невеликий, але красивий мікс. Наприклад, придумати веселий віршик, додати музику і знайти прикольну картинку.

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