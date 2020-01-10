Открытка со стихами или прозой - приятное поздравление в любой праздник

Рождение такого праздника, как Старый Новый год, непосредственно связано со становлением нового летоисчисления — переходом с Юлианского календаря на Григорианский (XVI ст.). Встречается этот праздник с большим размахом, а с учетом дня Меланки, поздравлений разлетается в два раза больше.

Каждый праздник — это повод поздравить друзей и близких, пожелать им домашнего тепла, уюта, любви, счастья, радости, крепкого здоровья, душевного равновесия. В Старый Новый год принято не только отсылать друг другу открытки, гифки, стишки, прозу, но еще и посевать, щедровать, водить Меланку, показывая разные сказочные представления.

Сам праздник принято отмечать с 13 на 14 января. Это обусловлено тем, что разница между Юлианским (старым) и Григорианским (новым) календарями составляет 13 дней. Кроме поздравлений, традиционным считается накрывать праздничный стол. На нем должны быть вареники, выпечка и щедрая кутья.

Поздравление со Старым Новым годом в открытках

Открытка — самый простой, оригинальный и популярный способ поздравить всех с праздником. Обычно, вместе с открыткой люди отсылают сопроводительный текст. Так, открытка может представлять собой простую красивую тематическую картинку.

Если адресат не любит длинных сообщений и поздравлений, можно подобрать картинку с короткой надписью: «Поздравляю со Старым Новым годом», или даже «С праздником».

Небольшое поздравление можно отправить кому угодно, будь то коллеги по работе, одноклассники, сокурсники, или друзья.

Очень популярной считается открытка со стихом. Сказочная картинка с приятным текстом способна заставить улыбнуться даже самого грустного человека.

Поздравить с праздником друзей и близких можно шуточно. Так, на открытке можно написать прикольные стишки. Радостное настроение на Старый Новый год — отличное начало нового календарного.

Если планируется поздравить родителей или свою половинку, стоит выбрать красивый стих, написанный на приятной открытке.

Стихи для поздравления

Открытки с наступающим 2020, хоть и за старым календарем, должны быть душевными и яркими, а стих — это отличный способ дополнить поздравление. Если произведение будет читаться лично, стоит добавить музыкальное сопровождение. Зачитывать самому короткое пожелание не стоит, никто не оценит.

Стих для поздравления группы людей:

В праздник Старый Новый год

Пусть вам всем с лихвой везет,

Сказка начинается

Гулянье продолжается!

Пусть сегодня будет жарко

А в мешке лежат подарки,

Наши все гадания

Сбудутся желания!

Красивый стих для конкретной личности, будь то друг, подруга, родственник или простой знакомый. Для сотрудников лучше выбирать простые открытки, ибо далеко не всегда «от души» воспринимается должным образом.

Поздравляю со Старым Новым годом!

Пусть лучистым хороводом

В жизнь придут удача, смех,

Принесут большой успех.

Пусть сбываются мечты

Все, чего желаешь ты!

Пусть прямой будет дорога

Не является тревога!

Только счастья в Новый год,

Пусть тебе всегда везет!

Вместо открытки можно сделать красивое фото. Например, одеться дедом морозом, и отправить свою фотографию друзьям или родственникам. Пожелания написать в сопроводительном письме.

Поздравление в прозе

Прозу легко можно написать самостоятельно. Но при этом, не стоит сильно затягивать поздравление. Детям лучше читать и отправлять стишки, прозу они не оценят. Также им важна красивая картинка. Для взрослых можно подобрать и шутку, главное учитывать особенности адресата.

«Пусть Старый Новый год принесет тебе успех, стабильность, счастье и море позитивных впечатлений. Желаю, чтобы у тебя все было, а тебе за это ничего не было. С праздником!»

Прозой можно поздравить и большую компанию, особенно если преподнести все как тост.

«Поздравляю вас с загадочным и чудесным праздником — Старым Новым годом. Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь приятных чудес, новых красивых воспоминаний, ярких красок. Желаю, чтобы все мечты превращались в реальность, здоровье было крепче стали, а сказка никогда не заканчивалась!

Если прозу необходимо поместить на открытку, лучше всего сократить текст к минимуму.

«Старый Новый год — это повод еще раз поздравить друг друга, так вот, с праздником вас родные! Желаю улыбок и счастья, всегда хорошего настроения!»

Проза на корпоративном гулянии и вовсе незаменима.

«Коллеги! Хочу поздравить вас всех с наступающим Старым Новым годом! Желаю вам реализации идей и своего потенциала, стабильности и процветания, карьерного роста, тепла и счастья в доме!»

Оригинальные поздравления

Если простые, стандартные поздравления больше не впечатляют, значит пора подключать творчество и креативность. Не обязательно придумывать что-то сверхъестественное. Это могут быть видеопоздравления, как записанные самостоятельно, так и бесплатные с Интернета. Можно взять лучшие картинки и сделать коллаж, добавив красивую музыку и сопроводительное письмо.

Мужчине на картинках можно изобразить большой торт со Снегуркой внутри, а женщине молодого Деда Мороза. Детям можно подарить 3D открытку, которая раскрываясь создает объемную картинку.

Девушке, вместе с открыткой, можно подарить красивые цветы, зимой они особенно тепло воспринимаются. В открытку стоит вкладывать какой-нибудь приятный бонус. Это может быть сертификат на покупки или в SPA салон, билет в кино и т.д.

Если поздравление осуществляется посредством мессенджера, не стоит ограничиваться одной лишь открыткой, стихом, прозой, гиф, или видео. Лучше сделать небольшой, но красивый микс. Например, придумать веселый стишок, добавить музыку и найти прикольную картинку.

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