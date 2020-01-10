В Україні давно існує традиція святкувати Новий рік двічі - 1 січня і 13 січня. Це пов'язано з переходом на григоріанський стиль календаря.

Звичаї Старого Нового року помітно відрізняються від усіх інших свят. Але є одна важлива схожа риса - привітання. Це хороший привід, щоб побажати рідним і близьким благополуччя у 2020 році. А вірші здавна вважаються цікавим і креативним способом висловити свої почуття до оточуючих.

Привітання у віршах для дорослих

У новорічні свята багато українців ходять у гості один до одного. Як правило, не з порожніми руками. Господарям будинку буде приємно почути гарні побажання. Традиційно на Старий Новий рік говорять про фінансове благополуччя, достатку в домі, успіхи на роботі. Фермерам варто побажати хорошого врожаю. Пропонуємо кращі вірші, які точно сподобаються як чоловікові, так і жінці. Тут можна вибрати варіанти російською або українською мовою.

Приходит Старый Новый год,

Ждет уж праздник у ворот,

А в — душе тепло и смех,

Время вас поздравить всех!

Пусть вас целый долгий год

Одно лишь только счастье ждёт,

И, конечно же, веселье,

Пусть поднимет настроение!

***

Встречает весь честной народ

Ночью Старый Новый год!

Желаю вам большой удачи,

Пусть никто в семье не плачет,

Чтоб воплощались все желанья,

Платили щедро за старанья,

Здоровья, денег, много сил,

Чтоб каждый день добро дарил!

***

Старий Новий рік у домі,

Запроси його хутчіш.

Пляшку ждуть твої знайомі,

М’ясо і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Радість і добро в сім’ю,

Щастя і грошей багато.

Й душу радує твою.

***

Хай багатство та достатки,

Зазирнуть у вашу хатку,

Хай худоба виростає,

Бог хай вас оберігає,

Не піддайтесь злій мороці,

В старому Новому році!

Привітання у віршах для дітей

Як би не намагалися дорослі показати свої літературні таланти, але найбільш зворушливі слова завжди виходять з вуст дитини. Для дітей на Старий Новий рік варто підібрати неважкі вірші, якими вони зможуть привітати родичів. Дітям теж буде приємно порадувати бабусь, дідусів, хресних і інших близьких людей.

Приходит Старый Новый год,

Он много тайн в себе несет.

Вспомните вы о былом

Да позабудьте о дурном.

Откройтесь радости и свету,

А лучше повода и нету,

Ведь новый закрутился год,

Он с нового листа начнет.

Желаю счастья и успеха,

Больше поводов для смеха.

И безудержного успеха!

***

Очень скоро в дом войдет

Во второй раз Новый год!

Вместе всех нас соберет,

Чтоб отметить без забот.

Снова стол большой накрыли,

Вновь напьется наш народ

Загадаем, что забыли

В настоящий Новый год!

***

Тільки в нашого народу,

Є такий цікавий звичай,

Аби продовжить насолоду,

Новий рік стрічати двічі.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Радісніші й здоровіші,

Достатку вам на цілий вік,

Дарує Старий Новий рік!

Привітання у віршах для колег

Щоб приємно привітати оточуючих, потрібно пам'ятати, коли українці відзначають Старий Новий рік. Тим більше, що це свято не є державним вихідним. А в 2020 13 січня ще й припадає на понеділок. Тому багатьом доведеться провести день поруч з колегами. Не буде зайвим привітати працівників зі Старим Новим роком, піднявши настрій перед святковою вечерею. Можливо, начальство навіть растрогается і випише премію за такий виступ.

Загадай заветное желание,

В этот день, что полон волшебства,

Пусть искрится радостно шампанское,

Увлекая в сказку торжества!

***

Это чудо староновогоднее,

Этот праздник всех заворожил,

Я тебя сегодня поздравляю

Фейерверками своей души!

***

Ось і знову Новий рік!

Нехай і старим він зветься,

Чекайте вдачу на поріг,

А печаль вас не торкнеться!

Нехай же щастя і любов

До вас зненацька завітає

Нехай же радість знов і знов

На подвиги вас заряджає!

Прикольні поздоровлення у віршах

Для улюблених друзів можна вивчити веселі віршики, які гарантовано піднімуть настрій. Під кінець новорічних свят їм варто нагадати про прості радощі життя. І побажати друзям побільше приємного у подальшому житті.

Пробежали две недели -

Нам гулять не надоело,

Две недели пролетели -

Мы все выпили и съели,

Наготовим снова -

Встретим Старый Новый!

То есть, Старый Новый год,

Нас удача снова ждет,

Счастье и любовь, конечно,

Выпьем, чтоб он был успешным!

***

Елочка чуть чуть покосилась,

Из ковра торчат иголки,

Рядом - водочка разлилась,

И шаров блестят осколки.

На тринадцатый день года

Радуйся, пляши народ!

Повод есть для хоровода:

Это Старый Новый год!

***

Чи вiн старий, чи може вже новий -

Від цих думок ти голову закрий.

Але прийми від мене привітання,

І найщиріщі побажання.

Здоров'я, радостi, кохання!

Може, щось забув я ненароком,

Вибачай – зі Старим Новим роком!

***

Старий Новий рік настав для тих,

Хто Новый відсвяткувать не встиг.

Свято ты якщо проспав,

І добрых страв не скуштував,

Сьогодні щедро наливай,

Смачну закуску не минай,

Скуштуй усе і випивай,

Лише посуд наш не розбивай!

Танцюй на повну і радій,

Але журитися не смій!

Короткі вірші до Старого Нового року

Якщо немає бажання або часу вчити велике вітання, можна зачитати коротке і яскраве вірш. Такі повідомлення можна без праці відправити СМС.

Пожелаем мы вам вновь,

Чтоб пришла скорей любовь,

И родил чтоб огород

В этот старый Новый год!

***

Снова Старый Новый год

Потихоньку к нам бредет.

Не закроете ворот -

Счастье в доме вас найдет!

***

***

Не бажаю ні палаців, ні злата,

Ні ті дива, що є в швидкий наш вік.

А всі нещастя подолати -

Бажаю я під Старий Новий Рік!

***

Час радіти та співати!,

До нас крокує на поріг,

Добре і чудове свято,

Щедрий Старий Новий рік!

Щедрівки на Старий Новий рік

13 січня в Україні з давніх-давен називають Щедрим вечором. В цей день ввечері люди традиційно щедрують - ходять по будинках і квартирах в ошатних костюмах. Для побажань господарям вони використовують святкові вірші та пісні “щедрівки”. Ось кілька популярних прикладів:

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Усіх благ подарував,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

***

Як увечері пішли,

То щедрівочку знайшли.

З нею нас пустіть до хати,

Та дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янгелятко!

Оминайте на шляху

Долю грізну та лиху,

Дружби, сміху та любові.

Щоб усі були здорові!

Нагадаємо, істория традиції і чого не можна робити на Старий Новий рік 2020.

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