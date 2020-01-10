Смотрите лучшие стихи для родных и близких

В Украине давно существует традиция справлять Новый год дважды - 1 января и 13 января. Это связано с переходом на григорианский стиль календаря.

Обычаи Старого Нового года заметно отличаются от всех остальных праздников. Но есть одно важное сходство - поздравления. Это хороший повод, чтобы пожелать родным и близким благополучия в 2020 году. А стихи издавна считаются интересным и креативным способом выразить свои чувства к окружающим.

Поздравления в стихах для взрослых

В новогодние праздники многие украинцы ходят в гости друг к другу. Как правило, не с пустыми руками. Хозяевам дома будет приятно услышать красивые пожелания. Традиционно в Старый Новый год говорят о финансовом благополучии, достатке в доме, успехах на работе. Фермерам стоит пожелать хорошего урожая. Предлагаем лучшие стихи, которые точно понравятся как мужчине, так и женщине. Здесь можно выбрать варианты на русском или на украинском языке.

Приходит Старый Новый год,

Ждет уж праздник у ворот,

А в — душе тепло и смех,

Время вас поздравить всех!

Пусть вас целый долгий год

Одно лишь только счастье ждёт,

И, конечно же, веселье,

Пусть поднимет настроение!

***

Встречает весь честной народ

Ночью Старый Новый год!

Желаю вам большой удачи,

Пусть никто в семье не плачет,

Чтоб воплощались все желанья,

Платили щедро за старанья,

Здоровья, денег, много сил,

Чтоб каждый день добро дарил!

***

Старий Новий рік у домі,

Запроси його хутчіш.

Пляшку ждуть твої знайомі,

М’ясо і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Радість і добро в сім’ю,

Щастя і грошей багато.

Й душу радує твою.

***

Хай багатство та достатки,

Зазирнуть у вашу хатку,

Хай худоба виростає,

Бог хай вас оберігає,

Не піддайтесь злій мороці,

В старому Новому році!

Поздравления в стихах для детей

Как бы ни старались взрослые показать свои литературные таланты, но самые трогательные слова всегда исходят из уст ребенка. Для детей на Старый Новый год стоит подобрать несложные стихи, которыми они смогут поздравить родственников. Детям тоже будет приятно порадовать бабушек, дедушек, крестных и других близких людей.

Приходит Старый Новый год,

Он много тайн в себе несет.

Вспомните вы о былом

Да позабудьте о дурном.

Откройтесь радости и свету,

А лучше повода и нету,

Ведь новый закрутился год,

Он с нового листа начнет.

Желаю счастья и успеха,

Больше поводов для смеха.

И безудержного успеха!

***

Очень скоро в дом войдет

Во второй раз Новый год!

Вместе всех нас соберет,

Чтоб отметить без забот.

Снова стол большой накрыли,

Вновь напьется наш народ

Загадаем, что забыли

В настоящий Новый год!

***

Тільки в нашого народу,

Є такий цікавий звичай,

Аби продовжить насолоду,

Новий рік стрічати двічі.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Радісніші й здоровіші,

Достатку вам на цілий вік,

Дарує Старий Новий рік!

Поздравления в стихах для коллег

Чтобы приятно поздравить окружающих, нужно помнить, когда украинцы отмечают Старый Новый год. Тем более, что этот праздник не является государственным выходным. А в 2020 13 января еще и припадает на понедельник. Поэтому многим придется провести день рядом с коллегами. Не будет лишним поздравить сотрудников со Старым Новым годом, подняв настроение перед праздничным ужином. Возможно, начальство даже растрогается и выпишет премию за такое выступление.

Загадай заветное желание,

В этот день, что полон волшебства,

Пусть искрится радостно шампанское,

Увлекая в сказку торжества!

***

Это чудо староновогоднее,

Этот праздник всех заворожил,

Я тебя сегодня поздравляю

Фейерверками своей души!

***

Ось і знову Новий рік!

Нехай і старим він зветься,

Чекайте вдачу на поріг,

А печаль вас не торкнеться!

Нехай же щастя і любов

До вас зненацька завітає

Нехай же радість знов і знов

На подвиги вас заряджає!

Прикольные поздравления в стихах

Для любимых друзей можно выучить веселые стишки, которые гарантированно поднимут настроение. Под конец новогодних праздников им стоит напомнить о простых радостях жизни. И пожелать друзьям побольше приятного в дальнейшем.

Пробежали две недели -

Нам гулять не надоело,

Две недели пролетели -

Мы все выпили и съели,

Наготовим снова -

Встретим Старый Новый!

То есть, Старый Новый год,

Нас удача снова ждет,

Счастье и любовь, конечно,

Выпьем, чтоб он был успешным!

***

Елочка чуть чуть покосилась,

Из ковра торчат иголки,

Рядом - водочка разлилась,

И шаров блестят осколки.

На тринадцатый день года

Радуйся, пляши народ!

Повод есть для хоровода:

Это Старый Новый год!

***

Чи вiн старий, чи може вже новий -

Від цих думок ти голову закрий.

Але прийми від мене привітання,

І найщиріщі побажання.

Здоров'я, радостi, кохання!

Може, щось забув я ненароком,

Вибачай – зі Старим Новим роком!

***

Старий Новий рік настав для тих,

Хто Новый відсвяткувать не встиг.

Свято ты якщо проспав,

І добрых страв не скуштував,

Сьогодні щедро наливай,

Смачну закуску не минай,

Скуштуй усе і випивай,

Лише посуд наш не розбивай!

Танцюй на повну і радій,

Але журитися не смій!

Короткие стихи к Старому Новому году

Если нет желания или времени учить большое поздравление, можно зачитать короткое и яркое стихотворение. Такие сообщения можно без труда отправить по СМС.

Пожелаем мы вам вновь,

Чтоб пришла скорей любовь,

И родил чтоб огород

В этот старый Новый год!

**

Снова Старый Новый год

Потихоньку к нам бредет.

Не закроете ворот -

Счастье в доме вас найдет!

***

Не бажаю ні палаців, ні злата,

Ні ті дива, що є в швидкий наш вік.

А всі нещастя подолати -

Бажаю я під Старий Новий Рік!

***

Час радіти та співати!,

До нас крокує на поріг,

Добре і чудове свято,

Щедрий Старий Новий рік!

Щедривки на Старый Новый год

13 января в Украине издавна называют Щедрым вечером. В этот день вечером люди традиционно щедруют - ходят по домам и квартирам в нарядных костюмах. Для пожеланий хозяевам они используют праздничные стихи и песни - “щедривки”. Вот несколько популярных примеров:

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Усіх благ подарував,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

***

Як увечері пішли,

То щедрівочку знайшли.

З нею нас пустіть до хати,

Та дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янгелятко!

Оминайте на шляху

Долю грізну та лиху,

Дружби, сміху та любові.

Щоб усі були здорові!

Напомним, история, традиции и чего нельзя делать на Старый Новый год 2020.

Как сообщала Politeka, гадания, ритуалы, традиции и приметы на Старый Новый год 2020.

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