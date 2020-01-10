Військовий експерт підтвердив одну з теорій про причини аварії українського Боїнга, додавши фото-докази

Вранці 8 січня український літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії», на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана.

Як повідомляє Politeka.net, трагедію з українським Боїнгом прокоментував військовий експерт і журналіст з Мальти Бабак Тагвей на особистій сторінці Twitter. До всього іншого він додав до свого посту фото, яке доводить теорію про російську ракету Іранського ППО, яка збила український літак.

Він повністю спростував версію на якій наполягає Іран про те, що літак впав через технічні несправності. Експерт вважає, що авіалайнер був збитий російською ракетою системи ППО «Тор М-1».

Бабак Тагвей додав, що метою ракет був не український літак. Випустивши ракету вони помилилися, прийнявши літак МАУ за винищувач США.

Таким чином, військовий експерт з мальтійської Валетти Бабак Тагвей на власній сторінці в соціальній мережі Twitter написав, що авіалайнер МАУ був збитий помилково.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, кому було вигідно знищення українського Боїнга в Ірані.

Він висловив думку про те, що трагедія з українським літаком зовсім не потрібна ні владі Ірану, ні владі США, так і всьому цивілізованому Заходу не потрібна. Адже Захід, як ніхто інший намагаеться запобігти Третьої світової, тому вони намагаються будь-якою ціною зупинити військовий конфлікт, повернувши конфліктуючі сторони в сферу демократії.

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